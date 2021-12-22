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Famosos

Biel e Tays Reis anunciam que estão esperando o primeiro filho

Casal se formou durante participação na 12ª edição de A Fazenda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 08:31

Tays Reis e Biel
Tays Reis e Biel Crédito: @biel no Instagram
Biel, 25, e Tays Reis, 26, usaram as redes sociais nesta terça-feira (21) para anunciar que serão pais em 2022. O casal de cantores fez uma publicação conjunta mostrando trechos de uma ultrassonografia e o resultado de um teste de gravidez caseiro.
Eu sempre soube que você seria o pai do meu filho, como sempre soube que ele viria na hora certa, na hora que papai do céu desse a benção!", escreveu Tays. A cantora ficou conhecida como vocalista da banda Vingadora, do hit "Metralhadora".
O casal começou um relacionamento enquanto ambos estavam na 12ª edição de A Fazenda (Record). O cantor terminou em segundo lugar, enquanto a amada foi a última eliminada antes da final. Os dois continuaram a relação fora do confinamento.
"Em meio a tantas especulações e afirmações de terceiros, eu sempre deixei claro que quando meu baby viesse eu mesma viria falar com vocês", disse aos fãs. "Essa notícia é tão especial e tão mágica que até as palavras fogem"
"Biel, nosso neném está chegando, mozão", avisou. "Coloquei de fundo a música que [você] fez para mim, sei que não era para sair assim, mas não há momento mais especial que esse!"
"Daqui pra frente ao amor e, muito amor, por essa nova fase da nossa vida, que eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo mal que foi lançado em nossas vidas", finalizou. "Vem, baby! Papai, mamãe e sua família te esperam para te amar muito!"

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