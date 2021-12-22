Biel e Tays Reis anunciam que estão esperando o primeiro filho

Tays Reis e Biel Crédito: @biel no Instagram

Biel, 25, e Tays Reis, 26, usaram as redes sociais nesta terça-feira (21) para anunciar que serão pais em 2022. O casal de cantores fez uma publicação conjunta mostrando trechos de uma ultrassonografia e o resultado de um teste de gravidez caseiro.

Eu sempre soube que você seria o pai do meu filho, como sempre soube que ele viria na hora certa, na hora que papai do céu desse a benção!", escreveu Tays. A cantora ficou conhecida como vocalista da banda Vingadora, do hit "Metralhadora".

O casal começou um relacionamento enquanto ambos estavam na 12ª edição de A Fazenda (Record). O cantor terminou em segundo lugar, enquanto a amada foi a última eliminada antes da final. Os dois continuaram a relação fora do confinamento.

"Em meio a tantas especulações e afirmações de terceiros, eu sempre deixei claro que quando meu baby viesse eu mesma viria falar com vocês", disse aos fãs. "Essa notícia é tão especial e tão mágica que até as palavras fogem "

"Biel, nosso neném está chegando, mozão", avisou. "Coloquei de fundo a música que [você] fez para mim, sei que não era para sair assim, mas não há momento mais especial que esse!"