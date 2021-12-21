Ícaro Silva critica BBB e Tiago Leifert rebate: 'arrogância'

O ator Ícaro Silva postou nas redes sociais que considera o BBB um "entretenimento medíocre" Crédito: Futura Press/Folhapress

O ator Ícaro Silva, 34, gerou revolta na web, na tarde desta terça-feira (21), após postar que considera o reality show Big Brother Brasil um "entretenimento medíocre". O artista chegou a ser cogitado como um dos nomes do próximo elenco do programa na edição de 2022, mas o próprio fez questão de negar os boatos com uma resposta polêmica.

"Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil", escreveu ele em seu Twitter.

O post gerou imediatamente uma repercussão negativa nas redes sociais. Inclusive, o ex-apresentador do BBB, Tiago Lifert, publicou uma resposta ao comentário de Ícaro no Instagram. Segundo Lifert, o ator errou ao criticar o programa da Rede Globo e ressaltou que "provavelmente" a atração paga o salário do artista.

"Sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva e, sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal (aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!). Achar que o que você faz é superior não é baseado em fatos, é arrogância mesmo. Nenhuma métrica é capaz de dar embasamento ao que você escreveu: nem audiência, faturamento, etc", começou Tiago na legenda do post.

PLANOS FUTUROS

Em seguida, o ex-apresentador continuou dizendo que Ícaro deveria respeitar a história do programa, bem como todas as pessoas que fazem parte da equipe. Tiago ainda indagou o ator sobre os planos futuros da carreira. "Qual seu plano pra 2022? Alguma novela? Talvez seja hora de repensar", disse.

"Respeita nossa história, nossas equipes e o entretenimento que a gente proporciona. Se você realmente acredita no que você escreveu, você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim. Que tal? Qual seu plano pra 2022? Alguma novela? Talvez seja hora de repensar, não se misturar com produtos inferiores a você", finalizou Lifert.