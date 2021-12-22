Capixaba faz papel de Mateus Solano jovem em "Quanto Mais Vida, Melhor!"

O capixaba Nicolas Ahnert está no elenco da novela das 19h da Rede Globo, "Quando Mais Vida, Melhor!" Crédito: Nicolas Daniel

Não é exagero dizer que esse é "o momento" do ator capixaba Nicolas Ahnert. No ar em "Quanto Mais Vida, Melhor!", novela das 19h da Rede Globo, interpretando o médico Guilherme (Mateus Solano) na juventude, o rapaz de 22 anos ainda marca presença no filme "Lulli", protagonizado por Larissa Manoela, que estreia na Netflix no domingo (26), e vive um jovem nazista, Hans Becker, na minissérie "Passaporte para a Liberdade", que estreou na Globo nesta segunda (20).

"É um momento muito especial na minha carreira, mas batalhei muito para que ele chegasse", afirmou o rapaz, decidido, a "HZ". Dividindo o tempo entre São Paulo e Rio de Janeiro, Nicolas, durante o bate-papo, relembrou o início da vida artística, quando estudava teatro no Colégio Marista, em Vila Velha, aos 13 anos.

"Na escola, fui do grupo comandado pelo professor Leonardo Patrocínio por cinco anos. Foi uma referência importante para a minha bagagem como artista", rememora, com carinho, o ator, que, aos 17 anos, mudou-se para São Paulo e se profissionalizou em teatro musical pelo Teenbroadway. Nicolas também estudou teatro e música na tradicional New York Film Academy, onde pôde se aperfeiçoar interpretando em inglês.

"Desde pequeno, sempre vivi em um ambiente onde se respirava cultura. Meus pais e meu irmão mais novo me deram todo o apoio para me profissionalizar. Na minha casa, estamos sempre rodeados de livros e filmes. Isso foi primordial na minha escolha de ser ator", adianta, afirmando que "Quanto Mais Vida, Melhor!" marca a sua estreia na televisão e pela "porta da frente".

Nicolas Ahnert nasceu em Vila Velha e começou a estudar teatro aos 13 anos, no Colégio Marista Crédito: Nicolas Daniel

"O produtor de elenco Guilherme Gobbi viu um teste que fiz para um programa da Rede Globo e me ligou, convidando para fazer outro teste, desta vez para a novela. Foi tudo pelo aplicativo Zoom, contando também com a presença do diretor de elenco Allan Fiterman. As gravações começaram em março e seguiram até novembro".

Na trama de "Quanto Mais Vida, Melhor!", Guilherme (Nicolas/Mateus) vive um triângulo amoroso (que só tende a se complicar) com Rose (Caroline Macedo/Bárbara Colen) e Neném (Leonardo Zanchin/Vladimir Brichta).

"O Guilherme jovem é um homem mais impulsivo, ainda estudante de Medicina. As primeiras cenas que gravei mostram como ele conheceu a Rose, em Paris, e se apaixonaram. Na juventude, já se mostrava possessivo, prepotente e arrogante. Isso desvenda parte da relação tóxica que eles levam para a vida adulta", adianta Nicolas, sem dar spoilers, enchendo o companheiro Mateus Solano de elogios.

"Ele foi incrível comigo. Além disso, é uma pessoa especial. Adorou o meu teste para o personagem, foi receptivo e conversamos bastante sobre como o Guilherme deveria ser introduzido na história". Em tempo: Nicolas Ahnert chegou a fazer um post em suas redes sociais ao lado de Mateus Solano.

Nicolas deve passar as festas de fim de ano no Estado, ao lado da família. Com suas cenas de "Quanto Mais Vida Melhor!", ele comemora poder assistir à trama ao lado das pessoas que mais lhe incentivaram na carreira.

"Fico imaginando a minha mãe (suspira)! Ela é superorgulhosa do meu trabalho. Já está emocionada ao me ver no ar. Essa felicidade para mim não tem preço", derrete-se o bonitão, de 1,90m e pinta de James Dean, afirmando que está "solteiro e na pista". "Mas sou um cara tranquilo. Sei esperar o momento de viver grandes paixões".

NETFLIX

Nicolas Ahnert também comemora a estreia de "Lulli" na Netflix. "Curiosamente, como meu personagem na novela, faço um estudante de Medicina (risos), Ricardo. Ele estuda na mesma universidade que a personagem da Larissa Manoela. São amigos de muito tempo. Participar de uma produção da Netflix dá uma visibilidade imensa para a carreira do ator, pois ela será exibida em vários países. A 'ficha inda não caiu'. Estou doido para ver como o Ricardo ficará dublado em outros idiomas".

Por falar em idiomas, Nicolas Ahnert atua em inglês na minissérie "Passaporte para a Liberdade". Baseada em uma história real, a trama segue Aracy de Carvalho (Sophie Charlotte), uma brasileira que ajudou vários judeus a fugirem da Alemanha para o Brasil na época do nazismo, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

"É uma grande produção da Globo, em parceria com a Sony. Meu personagem, o Hans Becker, é líder da juventude nazista, com ambições políticas, querendo ser influente no Terceiro Reich. Gravamos muitas cenas de ação, especialmente na área da Marinha do Rio de Janeiro e nos estúdios da emissora", detalha, dizendo que as propostas de trabalho não param de "pipocar".

"Estou gravando uma série nacional para um serviço de streaming, que mistura drama, comédia e fábula. Por questões contratuais, ainda não posso dar muitos detalhes, só que a trama se passa em duas épocas distintas", despista, em tom de mistério.