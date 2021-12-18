Influencer de Cachoeiro de Itapemirim ganha prêmio no TikTok Awards

O TikToker capixaba Vitu Channel Crédito: Reprodução/Instagram/@vituchanneloficial

Victor Batista Silveira, mais conhecido como Vitu Channel, é um TikToker capixaba de Alto Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Com mais de 288 mil seguidores, o influencer ganhou o prêmio de melhor dueto no TikTok Awards. A premiação, que celebra os destaques do ano da rede social, aconteceu na última quarta-feira (15), em São Paulo.

"Representar o Espírito Santo no TikTok Awards é uma honra. Poder mostrar que os capixabas também podem conquistar seus objetivos por mais difícil que seja, e mostrar que é possível viver fazendo o que ama”, disse Vitu na legenda de um post nas redes sociais.

Vitu venceu na categoria “Dueta Comigo” junto com a TikToker Vanessa Lopes, em um vídeo produzido em março deste ano. O influenciador contou que foi chamado pela própria organização para concorrer ao prêmio, e revelou ainda que não trouxe o troféu para o Espírito Santo.

“Eu fui chamado para concorrer ao prêmio, só me mandaram um link para incluir meus dados. O meu dueto foi feito em março, mas me convocaram para concorrer como um dos melhores duetos do ano. O TikTok pagou passagem de avião, hotel e até van. Lá eu só tirei foto, a organização vai mandar o prêmio para os ganhadores pelo correio” disse Vitu.

A noite do TikTok Awards contou com shows de Caetano Veloso, Marina Sena, Zé Felipe, Glória Groove e Ludmilla. A apresentadora Sabrina Sato comandou a premiação junto com Camila Pudim, Lorrane Silva, Pequena Lô e Bruno Nobru.

A premiação teve início com uma seleção de artistas que cantaram músicas que foram hits em 2021 no TikTok, como Deise Tigrona (Sadomasoquista / Vem de Chicote) e Mc Davi (Vai Se Tratar Garota). O evento prestou homenagens ao ator Paulo Gustavo, que morreu este ano por conta da Covid-19, e à cantora Marília Mendonça, morta em novembro em um acidente de avião.

Entre os vencedores da noite: Clarissa (Hit do ano), Thallysson Borges (Rindo até 2022), Raquel Freestyle (Joga y joga), Arthur Freixo (Trava na beleza), Ananda (Eu nao nasci, eu estreei) e John Bin (Fofoca? Aceito). A plataforma já ultrpassa mais de um bilhão de usuários no mundo todo e se consagrou no mercado das redes sociais.