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"Dueta comigo"

Influencer de Cachoeiro de Itapemirim ganha prêmio no TikTok Awards

Vitu Channel ganhou o prêmio na categoria “Dueta Comigo” junto com a TikToker Vanessa Lopes
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 17:00

O Tik Toker capixaba Vitu Channel
O TikToker capixaba Vitu Channel Crédito: Reprodução/Instagram/@vituchanneloficial
Victor Batista Silveira, mais conhecido como Vitu Channel, é um TikToker capixaba de Alto Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Com mais de 288 mil seguidores, o influencer ganhou o prêmio de melhor dueto no TikTok Awards. A premiação, que celebra os destaques do ano da rede social, aconteceu na última quarta-feira (15), em São Paulo.
"Representar o Espírito Santo no TikTok Awards é uma honra. Poder mostrar que os capixabas também podem conquistar seus objetivos por mais difícil que seja, e mostrar que é possível viver fazendo o que ama”, disse Vitu na legenda de um post nas redes sociais. 
Vitu venceu na categoria “Dueta Comigo” junto com a TikToker Vanessa Lopes, em um vídeo produzido em março deste ano. O influenciador contou que foi chamado pela própria organização para concorrer ao prêmio, e revelou ainda que não trouxe o troféu para o Espírito Santo.
“Eu fui chamado para concorrer ao prêmio, só me mandaram um link para incluir meus dados. O meu dueto foi feito em março, mas me convocaram para concorrer como um dos melhores duetos do ano. O TikTok pagou passagem de avião, hotel e até van. Lá eu só tirei foto, a organização vai mandar o prêmio para os ganhadores pelo correio” disse Vitu.
A noite do TikTok Awards contou com shows de Caetano Veloso, Marina Sena, Zé Felipe, Glória Groove e Ludmilla. A apresentadora Sabrina Sato comandou a premiação junto com Camila Pudim, Lorrane Silva, Pequena Lô e Bruno Nobru.
@vituchanneloficial

#dueto com @vanessalopesr Bateu em nós dois @sarandy_duda lutadora #fy #fyyyyyyyyyyyyyyyy #Fyp #viral

♬ Preta do Cabelo Cacheado - Th CDM & DG e Batidão Stronda
A premiação teve início com uma seleção de artistas que cantaram músicas que foram hits em 2021 no TikTok, como Deise Tigrona (Sadomasoquista / Vem de Chicote) e Mc Davi (Vai Se Tratar Garota). O evento prestou homenagens ao ator Paulo Gustavo, que morreu este ano por conta da Covid-19, e à cantora Marília Mendonça, morta em novembro em um acidente de avião.
Entre os vencedores da noite: Clarissa (Hit do ano), Thallysson Borges (Rindo até 2022), Raquel Freestyle (Joga y joga), Arthur Freixo (Trava na beleza), Ananda (Eu nao nasci, eu estreei) e John Bin (Fofoca? Aceito). A plataforma já ultrpassa mais de um bilhão de usuários no mundo todo e se consagrou no mercado das redes sociais.

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