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Na Paraíba

Capixaba realiza o sonho de gravar no estúdio de Gabriel Diniz

O cantor e compositor capixaba Ton Oliver esteve em João Pessoa, onde gravou a música “É tiro” no estúdio do cantor Gabriel Diniz, que morreu em um acidente aéreo em maio de 2019
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 11:32

Capixaba Ton Oliver realiza o sonho de gravar no estúdio de Gabriel Diniz
Capixaba Ton Oliver realiza o sonho de gravar no estúdio de Gabriel Diniz Crédito: Reprodução | Instagram / Danilo Sá | Divulgação
O cantor e compositor capixaba Ton Oliver escolheu o estúdio de Gabriel Diniz, em João Pessoa, na Paraíba, para gravar sua mais recente canção, “É tiro”. Grande admirador do artista, que morreu aos 28 anos em um acidente de avião em maio de 2019, Ton tem o artista com uma das maiores influências em sua carreira.
Natural de Aracruz, o cantor e compositor também escolheu o mesmo parceiro musical de Diniz, o instrumentista Luka Bass, para assinar a produção da faixa, que vai ganhar até um videoclipe.
À reportagem de HZ, Ton Oliver lamenta o fato de não ter conhecido Gabriel Diniz pessoalmente, mas comemora ter tido a oportunidade de assistir a um dos seus shows, em Aracruz.
“Ele é uma grande inspiração para mim, um jovem que começou ainda cedo e conquistou todo o país com o seu talento, versatilidade e carisma. Infelizmente aconteceu o trágico acidente que o retirou de cena”, diz.
Ton Oliver garante, inclusive, que muitas pessoas dizem que ele se parece fisicamente com o dono do hit “Jenifer”. “Sempre recebo com muita alegria essa comparação”, destaca. Relembre o hit:
Sobre a escolha para gravar no estúdio de Gabriel Diniz, o capixaba diz que era um desejo antigo, pela energia que sabia ter no local e também pela qualidade que seria impressa em seu trabalho. “Ter a produção do Luka Bass foi enriquecedora, pois ele é muito talentoso e me deu dicas preciosas. O resultado do trabalho surpreendeu”, comemora.

TRAJETÓRIA NA MÚSICA

O capixaba iniciou na carreira musical ainda criança, cantando na igreja e com total apoio e incentivo da família. Com um disco gravado, Ton Oliver conquista novos fãs a cada dia com suas canções autorais e regravações, especialmente de sucessos do forró e arrocha. “Canto músicas que o público gosta de ouvir. Meu dom é levar alegria para as pessoas em forma de canção”, declara.
Dos vários momentos marcantes na carreira, Ton Oliver carrega com muito carinho quando abriu os shows de Chitãozinho & Xororó e Bruno e Marrone na Expo Aracruz. “Foi maravilhoso animar aquela multidão para receber grandes ídolos da nossa música e duplas que me inspiram muito”, afirma. O capixaba também tem como referência os trabalhos de artistas como Wesley Safadão.

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