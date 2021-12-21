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Maria Lina revela que teve depressão após morte do filho com Whindersson Nunes

'Foi um pesadelo', disse a influenciadora em seu perfil no Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 08:08

A influenciadora Maria Lina Deggan, ex-noiva de Whindersson Nunes
A influenciadora Maria Lina Deggan, ex-noiva de Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram/@marialdgg
A influenciadora Maria Lina Deggan, ex-noiva de Whindersson Nunes, revelou em seu Instagram neste domingo (19) que teve depressão após a morte do filho João Miguel, em maio, e o término do relacionamento com o comediante, em agosto.
"Nem minha médica sabia como eu ainda conseguia levantar da cama. Vivia dopada de remédio, comia muito mal, a maioria das vezes nem comia", escreveu Deggan, em resposta a uma pergunta nos stories. "Me lembro de ter passado dois meses dormindo angustiada e acordando com o peito super apertado. Foi um pesadelo."
Deggan diz que o momento foi o mais difícil, mas também o mais transformador de sua vida. "A Maria de hoje é outra pessoa... mais forte, mais decidida, mais corajosa, mais mulher, mais independente, aprendi o valor dos dias ensolarados depois de ter passado pelos dias mais chuvosos e tempestuosos da minha vida."
Ela ainda acrescenta que foi a primeira vez que teve a doença e que, por isso, demorou muito tempo para que procurasse ajuda e entendesse seus limites a cada dia.
João Miguel nasceu no dia 29 de maio, prematuro de 22 semanas, e ficou internado na UTI, mas devido a complicações, morreu dois dias depois.
"Filho, te conhecer foi o momento mais mágico e especial de toda minha vida. Pegar na sua pele, sentir seu calor, olhar seu rostinho, te parir, todos esses momentos vão ficar pra sempre na minha memória e na do seu pai como os melhores da nossa vida", escreveu Maria Lina na época, em publicação no seu Instagram.

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