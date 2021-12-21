Whindersson Nunes anuncia pausa dos palcos por tempo indeterminado

O humorista Whindersson Nunes dará uma pausa nas apresentações Crédito: Instagram/@lucianoalves19/@whinderssonnunes

Whindersson Nunes, 26, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (20) para avisar aos fãs que fará uma pausa nos shows de stand-up por tempo indeterminado. O comediante fez a última performance do ano na noite deste domingo (19), no Rio de Janeiro.

"Ontem foi a reunião pra decidir sobre o futuro da minha vida e carreira, depois de muito perceber que dessa vida não se leva nada, nem fama, nem glória, muito menos tudo que eu comprar com o que eu ganhar com isso", escreveu o humorista.

"Eu amo estar no placo, mas eu já estive nele por quase 10 anos, rodei o Brasil e vi tantas pessoas, em tantas situações que eu fico constrangido quando alguém não tem 30 reais para dar risada junto com todos", continuou. Ele afirma que o próximo espetáculo terá o nome "Isso não é um culto" e será no ano que vem, mas não deu mais detalhes.