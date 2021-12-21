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Shows de stand-up

Whindersson Nunes anuncia pausa dos palcos por tempo indeterminado

O comediante fez a última performance do ano na noite deste domingo (19), no Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 06:25

O humorista Whindersson Nunes
O humorista Whindersson Nunes dará uma pausa nas apresentações Crédito: Instagram/@lucianoalves19/@whinderssonnunes
Whindersson Nunes, 26, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (20) para avisar aos fãs que fará uma pausa nos shows de stand-up por tempo indeterminado. O comediante fez a última performance do ano na noite deste domingo (19), no Rio de Janeiro.
"Ontem foi a reunião pra decidir sobre o futuro da minha vida e carreira, depois de muito perceber que dessa vida não se leva nada, nem fama, nem glória, muito menos tudo que eu comprar com o que eu ganhar com isso", escreveu o humorista.
"Eu amo estar no placo, mas eu já estive nele por quase 10 anos, rodei o Brasil e vi tantas pessoas, em tantas situações que eu fico constrangido quando alguém não tem 30 reais para dar risada junto com todos", continuou. Ele afirma que o próximo espetáculo terá o nome "Isso não é um culto" e será no ano que vem, mas não deu mais detalhes.
"Eu não sou pastor nem psicólogo, nem acho que sei mais que ninguém, mas a cada pessoa que olha nos meus olhos e diz 'acho que você salvou minha vida' eu tenho mais certeza que eu não faço nada, nem mereço agradecimento nenhum, por que eu sou só um instrumento nas mãos do criador." ​

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