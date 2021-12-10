Chris Flores diz que já se reconciliou com a grávida de Taubaté Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

A apresentadora Chris Flores revelou na quinta-feira (9), em entrevista ao Vênus Podcast, que conseguiu ter contato com a mulher que ficou conhecida como a grávida de Taubaté, e que está "tudo bem" entre as duas. Maria Verônica Aparecida Santos, professora que forjou uma gravidez de quadrigêmeos, foi desmascarada por conta da desconfiança de Chris após recebê-la em um programa.

A história completa dez anos em 2022 e, desde que a farsa foi descoberta, a "grávida" desapareceu da mídia. Mas a jornalista afirma que conseguiu mandar recado e receber resposta de Maria Verônica por meio de uma pessoa em comum. "Mandei recado e ela mandou recado. Ela falou que tudo bem entre a gente", contou Chris. "É uma relação meio de amor e ódio comigo. Às vezes dá um pouquinho de raiva, às vezes um pouquinho de amor".

"Ela disse que entende o que aconteceu, que na verdade eu fui a única pessoa que teve coragem de falar na cara dela o que todo mundo estava achando", continuou. "Ela me respeitava por isso. Ficou triste com toda a repercussão, de ter virado chacota, mas depois entendeu que é melhor levar para a brincadeira".

Chris conta que, mesmo com o passar dos anos, ela ainda é perguntada com frequência sobre a história da grávida. Ela chegou a tentar encontrá-la em julho de 2021, em reportagem do programa "Vem Pra Cá" (SBT), mas a equipe de filmagem acabou sendo expulsa com violência da atual casa de Maria.

Mas a jornalista não desistiu de reencontrá-la. "Estamos estudando um momento de reencontro para sentar, se ver, conversar", revelou. "Às vezes ela fala: 'Ah, mas tem que ficar falando desse assunto o tempo inteiro?'. Mas as pessoas me perguntam, faz parte da minha vida também".

Em 2012, Chris Flores apresentava o "Hoje em Dia" (Record), que recebeu a "grávida" como convidada, e já nos bastidores começou a desconfiar da veracidade da gestação. Apesar da raridade deste tipo de gravidez, era o tamanho da barriga da mulher que surpreendia.

A mentira foi descoberta em reportagem poucos dias depois da participação de Maria Verônica no programa. A apresentadora relembra com humor o episódio, mas confessa que sente culpa pelo impacto que a revelação teve na vida da falsa grávida.