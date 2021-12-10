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Atriz de 'Pantera Negra' prefere deixar longa a tomar vacina contra Covid

Letitia Wright é cotada para ser protagonista após a morte de Chadwick Boseman
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 18:15

A atriz Letitia Wright em cena de
A atriz Letitia Wright em cena de "Pantera Negra" (2018) Crédito: Foto/Divulgação
A atriz Letitia Wright, que interpreta Shuri nos filmes "Pantera Negra", deve deixar o elenco do longa porque se recusa a tomar vacina contra Covid-19. A informação foi confirmada com uma fonte ouvida pelo site Giant Freakin Robot. Ela já fez postagens nas redes sociais contra o imunizante.
Segundo a fonte, Letitia prefere deixar o Universo Cinematográfico Marvel do que ser obrigada a se imunizar. As gravações de "Pantera Negra" 2 estão suspensas porque a atriz ficou ferida durante as filmagens de uma sequência de cenas de ação, em agosto deste ano.
A produção do longa acreditava que a atriz havia sofrido uma lesão leve, mas recentemente foi revelado que era mais grave. Com isso, as gravações do filme foram adiadas para 2022, enquanto Letitia se recupera. A data de lançamento do filme, dirigido por Ryan Coogler, está marcada para 11 de novembro de 2022.
A personagem da atriz deve assumir um papel ainda mais importante nesta sequência, após a morte no ano passado por câncer de Chadwick Boseman, protagonista do filme.
Indicado para sete categorias do Oscar, entre elas o de melhor filme, "Pantera Negra" arrecadou US$ 1,3 bilhão (mais de R$ 7,2 bilhões pelo câmbio atual) em todo o mundo.
Em julho, a Disney, detentora dos estúdios Marvel, emitiu comunicado informando que funcionários que trabalham em qualquer uma das instalações da empresa devem estar totalmente vacinados. Será exigida prova de vacina para todos.

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