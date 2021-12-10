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Bruna Marquezine ganha elogios ao publicar fotos de biquíni

'Perfeitona', escreveu o ator Ícaro Silva
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 12:06

Bruna Marquezine aparece só de meia-calça e luvas em vídeo no Instagram - Bruna Marquezine no Instagram
Bruna Marquezine aparece só de meia-calça e luvas em vídeo no Instagram - Bruna Marquezine no Instagram Crédito: Instagram /@BrunaMarquezine
Bruna Marquezine, 26, ganhou elogios após publicar fotos de biquíni nas redes sociais nesta quinta-feira (9). Na sequência de imagens, a atriz aparece em um barco usando joias e uma bolsa holográfica.
Vários famosos fizeram comentários sobre a beleza da artista. "Perfeitona", escreveu o ator Ícaro Silva." "Pelo amor", disse a atriz Giovanna Ewbank. "Ah, garota, não me irrita", brincou a empresária Marina Morena.
Em novembro, a atriz se pronunciou sobre a polêmica por ter usado uma fantasia de enfermeira sexy no Halloween. Em comunicado publicado em suas redes sociais, ela disse que respeita todas as profissionais de enfermagem e as vê como "heroínas".
"Jamais seria minha intenção causar qualquer desvalorização à classe na escolha de uma fantasia de Halloween", escreveu.
No mesmo mês, revelou ter feito teste para interpretar a Supergirl no filme "The Flash", da DC Comics. Em entrevista ao podcast Mamilos, Marquezine contou que ficou em segundo lugar na seleção internacional. O papel foi conquistado por Sasha Calle, 26.
Segundo a artista, a pandemia da Covid-19 foi um dos motivos para ela não ter sido escolhida. As limitações provocadas pelo vírus a impediram de ir para Londres, na Inglaterra, onde o filme foi rodado.
"Não tinha como ir, tentaram de todas as formas possíveis", disse. "Mas esse não foi o único motivo, o papel era dela (Sasha Calle)."

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