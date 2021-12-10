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Farofa da Gkay: Conheça a influenciadora que criou festa de três dias

Gessica Kayane possui mais de 17 milhões de seguidores nas redes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 11:59

A influencer GKay realiza a 'Farofa da Gkay'
A influencer GKay realiza a 'Farofa da Gkay' Crédito: Reprodução/Instagram/@gessicakayane
Ao longo desta semana, as redes sociais foram tomadas por comentários e publicações sobre a festa Farofa da GKay. O evento durou três dias e foi organizado pela atriz e humorista Gessica Kayane, que aos 29 anos acumula mais de 17 milhões de seguidores em suas redes sociais.
A influenciadora digital é natural de Solânea, uma cidade do interior da Paraíba. Atualmente, ela possui mais de um milhão de inscritos em seu canal do YouTube, onde cria conteúdos humorísticos. A artista começou a se dedicar à internet em 2013.
No ano de 2017, ela lançou sua primeira turnê de stand-up, que passou por estados do Nordeste e estreou em Aracajú, no Sergipe. Com o sucesso dos shows, a artista recebeu convites de famosos, como Whindersson Nunes, uma de suas maiores inspirações, para fazer participações em seus projetos.
Com o convite de Whindersson, ela participou do humorístico "Os Roni" (2019, Multishow), no papel de Jennyfer e atuou ao lado dos amigos e 'irmões' Whindersson Nunes, Carlinhos Maia e Tirullipa. No ano de 2020, ela gravou seu primeiro filme para a Netflix, intitulado "Carnaval". O longa-metragem chegou ao streaming em junho deste ano.
A humorista também está gravando uma série de mistério, também para a Netflix. "Minha personagem vai surpreender, pois é totalmente diferente dos meus outros papéis. Tenho gravado 12 horas por dia", disse ela em recente entrevista ao F5.
Além disso, Gkay também já explorou sua veia artística na carreira musical, com a faixa "Combate de Bumbum" em parceria com Israell Muniz. O clipe do bregafunk já possui mais de 1 milhão de visualizações.
A artista também revelou que, em maio deste ano, desenvolveu a síndrome de burnout, devido a grande quantidade de trabalho. "Na verdade, eu entrei numa sequência de trabalho pesada e acabei sofrendo. Sempre fiz terapia, mas agora intensifiquei. Passei um mês afastada das redes sociais, mas graças a Deus estou melhor", disse na época.
Para o futuro, ela tem desejos que seguem seu trabalho artístico. "Eu quero fazer novela. Tenho curiosidade em interpretar uma vilã engraçada. Mas ainda não recebi nenhum convite", almeja a humorista.
A Farofa da Gkay começou no último domingo (5) e terminou na quarta-feira (8). O evento celebrou os 29 anos da influenciadora e foi realizada no Marina Park Hotel, em Fortaleza, no Ceará. A primeira edição da comemoração aconteceu no ano de 2017.
Os três dias de evento contam com atrações como Alok, Wesley Safadão, Xand Avião, Léo Santana, É o Tchan, Pedro Sampaio, Simaria, Kevinho, Matheus Fernandes, Felipe Amorim, Rogerinho e Zé Felipe. "Virou festival", brincou Gkay em suas redes após anunciar os shows.
Além dos nomes de peso nas apresentações, os convidados da festa também formavam um time de celebridades. Famosos como Bianca Andrade, Gil do Vigor, Kéfera Buchmann, Thaynara OG, Flay, Thaís Braz, Viih Tube, Deolane Bezerra, Nicole Bahls, Matheus Mazzafera e Valesca Popozuda estavam presentes.

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