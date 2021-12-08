'Estou urinando sangue', diz ex-BBB Gizelly Bicalho após Farofa da GKay

A ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A ex-BBB Gizelly Bicalho deixou os fãs assustados nesta quarta-feira (8). Após acordar da Farofa da Gkay, festa que aconteceu nos últimos três dias em Fortaleza (CE), a capixaba revelou no Twitter que está urinando sangue.

"Meus amores, estou urinando sangue, doeu o dia todo mas eu não sabia o que era, não estou bebendo já estou no quarto já comi e já já vou pro meu país ES pra cuidar da minha saúde. A farora foi perfeita a @gessicakayane é FODA!", publicou ela no início da tarde.

Meus amores, estou urinando sangue, doeu o dia todo mas eu não sabia o que era, não estou bebendo já estou no quarto já comi e já já vou pro meu país ÉS pra cuidar da minha saúde. A farora foi perfeita a @gessicakayane é FODA! — Gizelly Bicalho? (@gizellybicalho) December 8, 2021

Chegando ao Espírito Santo, Gizelly foi direto para o laboratório fazer exames. Nos stories do Instagram, a capixaba disse que pode ser pedra nos rins ou cistite, mas espera o resultado dos exames para ter certeza.

"Cheguei em Vitória, primeiro lugar que fui, foi no laboratório. Pode ser pedra nos rins ou cistite, a gente só vai descobrir daqui três dias. Três dias para sair o resultado de um exame. Mas tomara que seja o menos pior, pelo amor de Deus", relatou Gizelly.

A ex-BBB Gizelly Bicalho contou que está urinando sangue Crédito: Reprodução/Instagram/@gizellybicalho

Os fãs da capixaba ficaram preocupados na internet e desejaram melhoras para a ex-BBB. "Amor? você está sentindo algo a mais?", disse uma seguidora. "Fica bem vida, você rendeu demais", comentou outra fã.

amor?? você tá sentindo algo a mais? — naju calculista (@najugbrk) December 8, 2021