Drake e Kanye West fazem as pazes em show solidário a Larry Hoover nos EUA

Rappers Kanye West e Drake cantam juntos em show pela liberdade de Larry Hoover, preso desde 1973 nos EUA Crédito: Reprodução @DrakeDirect_/Twitter

Drake e Kanye West -- que recentemente mudou o próprio nome para "Ye"--, aparentemente fizeram as pazes nesta quinta (9) ao cantarem juntos em prol da libertação de Larry Hoover. A apresentação ocorreu em Los Angeles no Memorial Coliseum.

Preso desde 1973, Hoover foi um dos líderes do grupo Gangster Disciples, acusado de vender drogas em Chicago. Sua condenação se deveu ao assassinato de um jovem traficante de 19 anos, pelo qual foi responsabilizado e sentenciado a 200 anos de prisão, pena que foi convertida em prisão perpétua, ao ser julgado como conspirador federal.

A prisão de Hoover, mantido em segurança máxima até hoje, aos 71 anos, tem sido questionada por artistas como Drake e Kanye West.

Kanye, inclusive, chegou a pedir a libertação de Hoover ao ex-presidente Donald Trump, que não o atendeu, e incluiu falas do filho do encarcerado numa das faixas de seu disco "Donda", relatando como a prisão de seu pai impactou a família.

Drake singing along to Kanye as he preforms Find Your Love

pic.twitter.com/ZtqkIUp4BY — Drake Direct (@DrakeDirect_) December 10, 2021