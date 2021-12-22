Em foto na praia, Wanessa Camargo anuncia que passará fim de ano no ES

Wanessa Camargo anunciou que está em terras capixabas. A cantora publicou em seu Instagram uma foto de maiô anunciando que passará o fim de ano no Espírito Santo.
"De volta a Vitória para passar o fim de ano com a família, que delicia estar aqui novamente! E claro que temos trabalhos e novidades vindo aqui na região, amo", escreveu Wanessa, que está no ar no "Show dos Famosos".
Por falar no quadro do "Domingão do Huck", a grande final será neste domingo (26). O quadro foi gravado na última semana e terá Wanessa, Gloria Groove, Vitor Kley e Robson Nunes disputando um carro zero.
Segundo o site "Metrópoles", Wanessa vai homenagear Britney Spears em sua apresentação, enquanto Gloria Groove será Jennifer Lopez, Robson Nunes interpretará Wilson Simonal e Victor Kley vai homenagear a cantora britânica Adele.