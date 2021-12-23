Ícaro Silva chega a 1 milhão de seguidores após carta a Tiago Leifert

O ator Ícaro Silva viu o número de seguidores crescer após a polêmica envolvendo o Big Brother Brasil Crédito: Divulgação

O ator Ícaro Silva viu o número de seguidores crescer após a polêmica envolvendo o Big Brother Brasil. Após publicar a carta para o ex-apresentador do programa Tiago Leifert, o ator ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. A postagem foi curtida por mais de 502 mil pessoas.

A TRETA

A treta começou quando Ícaro Silva, após ver seu nome especulado para entrar no Big Brother Brasil (BBB), chamou o programa de 'medíocre'. Logo em seguida, o ex-apresentador do programa, Tiago Leifert, saiu em defesa do trabalho. No mesmo dia, o apresentador postou, em seu perfil do Instagram, uma captura de tela do comentário de Ícaro com uma legenda que criticava o ator.

“Meu sossego foi interrompido por um tweet do ator @icaro”, escreveu em formato de ‘carta aberta’.“Se você realmente acredita no que você escreveu, você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim”, disse.

Leifert afirmou que Ícaro não fez uma crítica construtiva ao programa, mas um ataque gratuito a quem nunca fez mal ao ator. "Aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!".

Em sua carta, Ícaro Silva afirmou que ficou envaidecido por ter provocado uma reação em forma de texto nas redes sociais do jornalista, "o que não ocorreu nos casos de racismo, intolerância religiosa, misoginia, homofobia e abuso sexual no programa que você apresentava", escreveu.

O ator lembrou ainda que não falou de todos os reality shows e que, inclusive, se destacou ao participar de um deles, o quadro Show dos Famosos no Domingão do Faustão, em 2017. Ícaro afirmou ainda que não quis ofender os participantes do reality show. "Eu respeito profundamente a trajetória de quem esteve em reality shows e soube daí se impulsionar na direção dos seus sonhos", disse.