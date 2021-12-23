SBT será vendido? Silvio Santos autoriza busca por novo dono diz site

O apresentador teria autorizado ao menos dois representantes a vender sua emissora. Crédito: Reprodução/Instagram @pgmsilviosantos

A suposta intenção de Silvio Santos, de 91 anos, de vender o SBT está sendo o assunto mais comentado no mundo televisivo. Tudo começou devido sua possível aposentadoria. O valor que teria sido pedido pelo empresário seria o de R$ 1 bilhão.

De acordo com informações, o apresentador teria autorizado ao menos dois representantes a vender sua emissora. Para o Notícias da TV, uma pessoa que ouviu a proposta disse que “o SBT é Silvio Santos”, e completou com o valor exigido pelo dono do baú: “O Silvio quer R$ 1 bilhão para vender a TV. Mas quanto vale o SBT sem o Silvio e sem as empresas do grupo que anunciam no canal? O modelo de negócios foi montado para vender os produtos de Silvio”.