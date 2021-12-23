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SBT será vendido? Silvio Santos autoriza busca por novo dono diz site

O assunto está sendo o mais comentado no mundo televisivo. O valor que teria sido pedido pelo empresário seria o de R$ 1 bilhão

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 19:33

O apresentador e dono do SBT, Silvio Santos
O apresentador teria autorizado ao menos dois representantes a vender sua emissora. Crédito: Reprodução/Instagram @pgmsilviosantos
A suposta intenção de Silvio Santos, de 91 anos, de vender o SBT está sendo o assunto mais comentado no mundo televisivo. Tudo começou devido sua possível aposentadoria. O valor que teria sido pedido pelo empresário seria o de R$ 1 bilhão.
De acordo com informações, o apresentador teria autorizado ao menos dois representantes a vender sua emissora. Para o Notícias da TV, uma pessoa que ouviu a proposta disse que “o SBT é Silvio Santos”, e completou com o valor exigido pelo dono do baú: “O Silvio quer R$ 1 bilhão para vender a TV. Mas quanto vale o SBT sem o Silvio e sem as empresas do grupo que anunciam no canal? O modelo de negócios foi montado para vender os produtos de Silvio”.
A matéria diz ainda que, para um ex-presidente de uma TV, o problema do SBT e de boa parte dos grupos de comunicação é a falta de um plano de negócios claro. "O problema não é o preço. A dificuldade é mostrar que R$ 1 bilhão vai ser recuperado e vai virar ainda mais dinheiro no futuro."

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