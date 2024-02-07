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Leonardo DiCaprio exalta enredo do Salgueiro no Carnaval 2024 sobre povo Yanomami

'O ritmo do samba pulsa para ajudar a proteger o maior grupo indígena da Amazônia', diz ator
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 07:59

O ator Leonardo DiCaprio
O ator Leonardo DiCaprio Crédito: FramePhoto/Folhapress
Ativista ambiental, Leonardo DiCaprio sempre que pode destaca a sua preocupação com as florestas e os povos originários. Em uma publicação feita nesta segunda-feira (5), em seu perfil no Instagram, o ator reforçou a importância da preservação de terras indígenas no Brasil e destacou o samba-enredo da escola de samba Salgueiro. A escola vai apresentar na Sapucaí no Carnaval 2024 do Rio (a terceira no domingo 11) o tema em defesa dos Yanomami.
"O ritmo do samba pulsa para ajudar a proteger o maior grupo indígena da Amazônia que vive em relativo isolamento - o povo Yanomami", começa o texto do protagonista do "Titanic". "Durante anos, o povo Yanomami sofreu violência brutal de garimpeiros e seus financiadores. A mineração ilegal contaminou suas águas e levou a uma crise humanitária de desnutrição, malária, pneumonia e outras doenças que aumentaram as taxas de mortalidade infantil", continuou DiCaprio.
O vídeo com várias imagens da Amazônia tem o áudio do samba do Salgueiro. O enredo também presta uma homenagem o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, mortos em 2022, no Vale do Javari, localizada nos municípios de Atalaia do Norte e Guajará, no oeste do estado do Amazonas.
Leonardo, que é protagonista do filme "Assassinos da Lua das Flores", do diretor Martin Scorsese sobre a relação de Ernest Burkhart e Mollie Kyle (Lily Gladstone), um homem branco e uma mulher indígena, elogiou o enredo da escola de samba carioca.
"Em meio a essa tragédia, os brasileiros convidam o mundo a se unir e celebrar a riqueza da cultura Yanomami e sua capacidade de resistência. A Re:wild é uma apoiadora comprometida com os Yanomami e está entusiasmada em participar dessa celebração da resiliência e do ativismo indígena diretamente do coração da floresta amazônica", finaliza. A ONG (Organização Não Governamental) Re:wild, foi fundada pelo ator em 2021.

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