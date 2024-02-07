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BBB 24: Juninho é o sétimo eliminado do reality, com 60,35% dos votos

Brother sai no primeiro paredão com votação para sair da edição após flertar com duas sisters
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 07:45

Juninho é o sexto eliminado do BBB 24
Juninho é o sexto eliminado do BBB 24 Crédito: Fábio Rocha/Globo
Juninho foi o sétimo eliminado do BBB 24 (Globo). Ele recebeu 60,35% dos votos na disputa contra Alane (36,64%), Beatriz (1,95%) e Isabelle (1,06). Esse foi o primeiro Paredão da temporada com voto para eliminar.
Ao todo, o paredão recebeu 41.733.976 votos.

COMO FOI A ELIMINAÇÃO?

Em seu discurso de eliminação, Tadeu iniciou dizendo que o Paredão apareceu como um confronto direto, um "duelo".
"Alane x Juninho, Juninho x Bia, quem sair é por que está errado. Será? Será que é tão simples assim?", questionou o apresentador.
Tadeu fez uma reflexão, questionando se os brothers tinham certeza do que "estavam falando" e do que "estão defendendo".
"Quando o jogo é sério, não dá pra fazer um movimento tão importante, sem absoluta certeza", apontou. "O resultado aqui é como um resultado de Paredão qualquer".
Ele apontou ainda que, se alguém tivesse feito algo fora das regras, a produção teria visto e "este Paredão nem aconteceria".

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