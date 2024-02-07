BBB 24: Juninho é o sétimo eliminado do reality, com 60,35% dos votos

Juninho é o sexto eliminado do BBB 24 Crédito: Fábio Rocha/Globo

Juninho foi o sétimo eliminado do BBB 24 (Globo). Ele recebeu 60,35% dos votos na disputa contra Alane (36,64%), Beatriz (1,95%) e Isabelle (1,06). Esse foi o primeiro Paredão da temporada com voto para eliminar.

Ao todo, o paredão recebeu 41.733.976 votos.

COMO FOI A ELIMINAÇÃO?

Em seu discurso de eliminação, Tadeu iniciou dizendo que o Paredão apareceu como um confronto direto, um "duelo".

"Alane x Juninho, Juninho x Bia, quem sair é por que está errado. Será? Será que é tão simples assim?", questionou o apresentador.

Tadeu fez uma reflexão, questionando se os brothers tinham certeza do que "estavam falando" e do que "estão defendendo".

"Quando o jogo é sério, não dá pra fazer um movimento tão importante, sem absoluta certeza", apontou. "O resultado aqui é como um resultado de Paredão qualquer".