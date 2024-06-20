Larissa Manoela opina sobre chegada de Maisa na Globo

Larissa Manoela fala sobre entrada de Maisa na Globo Crédito: Reprodução

O QUE ACONTECEU?

Em entrevista à revista Quem, Larissa Manoela disse que está mais seletiva com seus trabalhos. "A verdade é que sempre aparecem muitos trabalhos, e agora sou muito seletiva. O que gosto é dessa abertura para falar sobre nossos projetos e o que fazemos".

A atriz apontou que nunca fechou portas. "Eu nunca fechei portas; elas estão sempre abertas, porque amo novelas, assim como André. Adoramos cinema e teatro também, e às vezes somos obrigados a escolher determinados caminhos. Tenho certeza de que será uma linda e brilhante novela".