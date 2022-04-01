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Katy Perry coloca mansão à venda por quase R$ 93 milhões

De acordo com a People, o casarão tem cinco quartos e seis banheiros, além de um estacionamento para dezenas de carros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 08:45

A cantora Katy Perry
A cantora Katy Perry Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Katy Perry, 37, está colocando à venda a sua mansão em Beverly Hills por US$ 19.475 milhões, o equivalente a quase R$ 93 milhões na cotação atual.
De acordo com a People, o casarão tem cinco quartos e seis banheiros, além de um estacionamento para dezenas de carros, segurança no local, sauna, academia particular, piscina e uma biblioteca com painéis de madeira e lareira.
A casa é toda coberta por videiras e é cercada por um gramado grande com uma piscina de borda infinita, área de estar ao ar livre e terraço. A vista é privilegiada e dá de frente para o cânion.
Há ainda banheiros feitos em mármore e lareira dentro da suíte principal. O local onde está situada a mansão é reconhecido por já ter abrigado outras celebridades como Cameron Diaz e Benji Madden, Nicole Richie e Joel Madden e Mila Kunis e Ashton Kutcher.
Perry e o noivo, Orlando Bloom, já têm uma nova casa que possui seis quartos, 12 banheiros e está avaliada em cerca de R$ 75 milhões pela cotação atual. Eles a adquiriram em 2020.
A propriedade foi construída nos anos 1930 e é formada por quatro complexos em três andares e fica de frente para o mar, segundo o site de arquitetura e decoração House & Home.
Construída e projetada por Edwards e Plunkett, a mansão foi renovada pela arquiteta Lutah Maria Riggs, a primeira mulher premiada pelo American Institute of Architects.
Os visitantes são recebidos por uma grande calçada de cascalho, forrada de carvalhos com uma vegetação exuberante, e uma bela fonte de água.
Uma cozinha de conceito aberto tem pisos de madeira e papel de parede estampado no teto. Ao lado da cozinha, há uma área para refeições ao ar livre com vista para o oceano.
A sala inclui cinco conjuntos de portas francesas que se abrem para um grande terraço ao ar livre. Uma das portas dá para um espaço separado. Lá há uma lareira e um pequeno bar, que transformam o espaço em um centro de entretenimento para seus amigos de primeira linha.
O quarto principal ocupa mais da metade do andar de cima e inclui lareira, área de estar, banheiros duplos e dois closets.

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