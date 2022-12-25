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Karen Gentil vence mundial de miss adolescente na Espanha

"Sinto que fechei 2022 com chave de ouro e já estou entrando em 2023 com o pé direito", diz a Miss Teen Model Universo 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Dezembro de 2022 às 11:17

Karen Gentil venceu o Miss Teen Model Universo
Karen Gentil venceu o Miss Teen Model Universo Crédito: Instagram/@karen_gentill
O título de Miss Teen Model Universo 2022 é do Brasil. A paulista Karen Gentil, de apenas 19 anos, é a primeira brasileira a vencer o concurso, que aconteceu na última semana.
Estudante de Psicopedagogia, modelo e atriz, Karen comemora a vitória: "Sinto que fechei 2022 com chave de ouro e já estou entrando em 2023 com o pé direito! Agora tenho mais um motivo para curtir mais as festas de fim de ano com minha família e amigos".
O Miss Teen Model Universo retorna ao presencial três anos após o último evento, por conta de um hiato motivado pela pandemia de Covid-19. Por isso, Karen recebeu a coroa das mãos da paraguaia Dahiana Peña, vencedora de 2019.
Karen tem mais de 20 concursos de beleza no currículo. Além disso, ela também é vitoriosa no mundo das redes sociais. No primeiro semestre deste ano, ela foi premiada pela plataforma mundial de streaming livre BIGO LIVE como a melhor streamer do Brasil.
"Eu gosto de criar conteúdo digital sobre entretenimento e cultura para minhas redes sociais, por meio de gravações e transmissões ao vivo. Por causa disso, sou considerada uma streamer", explica a Miss Brasil.
"Ali no meu espaço eu faço brincadeiras, atuo, canto, mostro meu dia a dia como modelo, interajo com meus fãs e outros espectadores digitais, e ainda sou remunerada por isso”
Karen esteve recentemente em Hollywood, na Califórnia (EUA), para receber o troféu de TOP1 do Brasil na BIGO LIVE, e hoje é a 2ª Host mais influente dos países que falam a língua portuguesa.
*Com informações da assessoria

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