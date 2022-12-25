Karen Gentil vence mundial de miss adolescente na Espanha

Karen Gentil venceu o Miss Teen Model Universo Crédito: Instagram/@karen_gentill

O título de Miss Teen Model Universo 2022 é do Brasil. A paulista Karen Gentil, de apenas 19 anos, é a primeira brasileira a vencer o concurso, que aconteceu na última semana.

Estudante de Psicopedagogia, modelo e atriz, Karen comemora a vitória: "Sinto que fechei 2022 com chave de ouro e já estou entrando em 2023 com o pé direito! Agora tenho mais um motivo para curtir mais as festas de fim de ano com minha família e amigos".

O Miss Teen Model Universo retorna ao presencial três anos após o último evento, por conta de um hiato motivado pela pandemia de Covid-19. Por isso, Karen recebeu a coroa das mãos da paraguaia Dahiana Peña, vencedora de 2019.

Karen tem mais de 20 concursos de beleza no currículo. Além disso, ela também é vitoriosa no mundo das redes sociais. No primeiro semestre deste ano, ela foi premiada pela plataforma mundial de streaming livre BIGO LIVE como a melhor streamer do Brasil.

"Eu gosto de criar conteúdo digital sobre entretenimento e cultura para minhas redes sociais, por meio de gravações e transmissões ao vivo. Por causa disso, sou considerada uma streamer", explica a Miss Brasil.

"Ali no meu espaço eu faço brincadeiras, atuo, canto, mostro meu dia a dia como modelo, interajo com meus fãs e outros espectadores digitais, e ainda sou remunerada por isso”

Karen esteve recentemente em Hollywood, na Califórnia (EUA), para receber o troféu de TOP1 do Brasil na BIGO LIVE, e hoje é a 2ª Host mais influente dos países que falam a língua portuguesa.