Kanye West troca os dentes por prótese que custa R$ 4 milhões

Kanye West mostra novo sorriso nas redes sociais Crédito: AFP/Reprodução

O rapper Kanye West, 46, resolveu mais uma vez tomar todos os holofotes para ele. Agora, ele publicou nas redes sociais o resultado de uma nova prótese dentária avaliada em mais de R$ 4 milhões, segundo o Daily Mail.

O próprio cantor se comparou ao personagem Jaws, vilão do filme "007 - O Espião Que Me Amava" (1977). O implante é todo feito em titânio. Essa não é a primeira vez que Ye muda os dentes. Em 2010, fez uma dentadura de diamante que substituiu todos os dentes inferiores.

Atualmente, o músico está sendo alvo de um processo nos Estados Unidos por supostamente agredir um fã, em janeiro em 2022.

Conforme o portal TMZ, o denunciante, um homem, afirma que foi vítima de agressão e espancamento e que teve danos emocionais e financeiros em decorrência do caso.