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Kanye West troca os dentes por prótese que custa R$ 4 milhões

Molde é feito de titânio; rapper se compara a personagem de '007'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 10:24

Kanye West mostra novo sorriso nas redes sociais
Kanye West mostra novo sorriso nas redes sociais Crédito: AFP/Reprodução
O rapper Kanye West, 46, resolveu mais uma vez tomar todos os holofotes para ele. Agora, ele publicou nas redes sociais o resultado de uma nova prótese dentária avaliada em mais de R$ 4 milhões, segundo o Daily Mail.
O próprio cantor se comparou ao personagem Jaws, vilão do filme "007 - O Espião Que Me Amava" (1977). O implante é todo feito em titânio. Essa não é a primeira vez que Ye muda os dentes. Em 2010, fez uma dentadura de diamante que substituiu todos os dentes inferiores.
Atualmente, o músico está sendo alvo de um processo nos Estados Unidos por supostamente agredir um fã, em janeiro em 2022.
Conforme o portal TMZ, o denunciante, um homem, afirma que foi vítima de agressão e espancamento e que teve danos emocionais e financeiros em decorrência do caso.
Na época, o músico foi investigado pela polícia de Los Angeles após um chamado por volta das 3h da madrugada na Avenida Santa Fé e na Bay Street. O site teve acesso a um vídeo que teria sido gravado na ocasião, no qual West grita: "Vou fazer de você um exemplo negativo".

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