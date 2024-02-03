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Juliette revela que começou a congelar óvulos: "Quero ter liberdade"

‘Muito bom o poder de escolha’, declarou a artista e campeã do BBB 21 em suas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 12:48

Juliette Freire revelou que iniciou o processo de congelamento de óvulos. A campeã do BBB 21 falou sobre o assunto em seu perfil nas redes sociais nesta sexta-feira (2).
Nos stories do Instagram, a artista explicou que optou pelo procedimento devido à liberdade que ele proporciona. "Não sei se eu já comentei com vocês que eu vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a 'gata' já está com 34 [anos] e eu quero ter liberdade".
Ela detalhou para os seguidores como tem sido as etapas que atencedem o congelamento. "Comecei tomando vitaminas, depois vou fazer um exame", disse.
"Depois dos exames, se estiver tudo certinho, ela [a médica] começa a aplicar as injeções, para depois colher. É muito bom o poder de escolha", comemorou.
Atualmente, Juliette está namorando Kaique Cerveny, estudante de nutrição. Ela anunciou o relacionamento nas redes sociais no fim do ano passado.
Juliette e o namorado Kaique Cerveny
Juliette e o namorado Kaique, estudante de Nutrição Crédito: Reprodução/Instagram @juliette

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