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Nasce primeiro neto de Eike Batista e Luma de Oliveira

Menino recebeu mesmo nome do pai, Thor Batista; família celebrou a chegada do pequeno nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 12:19

Thor Batista, filho do ex-casal Eike Batista e Luma de Oliveira, agora é pai. Sua mulher, Lunara Campos, deu à luz o primogênito, que recebeu o mesmo nome do pai, Thor.
A notícia foi dada nas redes sociais nesta sexta-feira (2), mas a família não confirmou a data de nascimento do bebê.
Thor Batista - o pai - escreveu: "Oi, gente! Há alguns dias atrás, eu cheguei neste mundo para conviver com vocês! O meu papai entrou em choque de tanta felicidade na hora que me viu pela primeira vez, ainda bem que a minha mamãe se controlou, apesar de estar também em estado de êxtase". Segundo ele, o bebê está bem e recebendo o carinho dos familiares.
Nasce primeiro neto de Eike Batista e Luma de Oliveira
Nasce primeiro neto de Eike Batista e Luma de Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram @thorbatista01oficial
O empresário Thor Batista tem 32 anos e é casado com a modelo Lunara há dez. Ele é filho de um dos (hoje, ex) casais mais badalados dos anos 1990, do empresário midiático Eike Batista com a atriz Luma de Oliveira.
Em 1999, ela causou polêmica ao desfilar na Sapucaí com uma coleira cravada em diamantes com o nome do marido, Eike. O casal se separou em 2004, mas o acessório segue inspirando outras celebridades, de Sabrina Sato a Laura Neiva.

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