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José de Abreu testa positivo para a Covid-19 e alerta: "Vacinas salvam vidas"

Ator, que está em Portugal, afirmou ser grupo de risco, mas disse estar apenas com sintomas leves da doença
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Março de 2022 às 13:55

O ator José de Abreu testou positivo para a Covid-19 nesta terça-feira (1º). A confirmação foi dada pelo próprio artista por meio do Instagram, em que compartilhou uma foto do teste e afirmou estar apenas com sintomas leves da doença.
"Vacinas salvam vidas!", escreveu o ator. Segundo José, ele faz parte do grupo de risco e tomou três doses das vacinas contra a Covid-19: duas da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, e uma da farmacêutica Pfizer.
O artista está em Lisboa, em Portugal, onde fez o teste. Ele afirmou estar apenas com coriza e uma leve dor de garganta.
José de Abreu testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira, 1º, mas disse estar apenas com sintomas leves da doença
José de Abreu testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira, 1º, mas disse estar apenas com sintomas leves da doença Crédito: Reprodução/ Instagram@josedeabreu
No começo de fevereiro, o ator chegou a dar uma entrevista à SIC TV, emissora portuguesa independente, e se emocionou ao falar sobre a situação da pandemia no Brasil. Ele também fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL): "640 mil pessoas morreram no Brasil por falta de um presidente digno".
Segundo o artista, Bolsonaro não estimulou a vacinação no país. José citou uma fala do presidente sobre a nova variante Ômicron. Em entrevista ao site Gazeta Brasil em janeiro, Jair havia afirmado que a variante era "bem-vinda" por poder "sinalizar o fim da pandemia".

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Na SIC TV, José de Abreu também comentou sobre a possibilidade de iniciar uma carreira política. O ator é amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tinha planos para lançar uma candidatura a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no Rio de Janeiro em 2022, mas desistiu.
Em entrevista ao jornal O Globo, José disse que se tornaria uma “pessoa exposta politicamente” (da sigla PEP, definição legal para agentes públicos) caso se elegesse e disse que isso impactaria a vida profissional dos filhos.
Atualmente, José de Abreu faz parte do elenco de Um Lugar ao Sol, novela que ocupa a faixa das 21h na TV Globo. Ele interpreta o personagem Santiago.

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