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Crime

Jornalista de Mato Grosso é investigado por agredir namorada em festa

Segundo o G1, Ministério Público de MT denunciou Lucas Ferraz por violentar física e psicologicamente a companheira, de 20 anos, durante uma confraternização da empresa em que trabalhava
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 15:44

Lucas Ferraz está detido após acusação de ter agredido a namorada em uma festa
Lucas Ferraz está detido após acusação de ter agredido a namorada em uma festa Crédito: Reprodução/Instagram @lucasferraz0
A suposta agressão - com socos no rosto - do jornalista Lucas Ferraz, ex-profissional da filiada à Record TV de Tangará da Serra/MT, à companheira durante a festa de comemoração de fim de ano da empresa ainda está dando pano para a manga.
Segundo o portal G1, o Ministério Público de Mato Grosso denunciou o jornalista nesta segunda-feira (2) por violentar física e psicologicamente a namorada, de 20 anos, durante o evento que aconteceu em 17 de dezembro, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, capital mato-grossense. Caso o juiz receba a denúncia, Ferraz se tornará réu pelos crimes de lesão corporal e violência psicológica.
O site noticiou que o promotor plantonista de Justiça de Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá, Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, ressaltou - durante a denúncia - que Ferraz coagiu e manipulou a versão da vítima, para ela atribuir as lesões sofridas como sendo feitas por ela mesma. Conforme exame de corpo de delito, as marcas foram feitas por alguém e não há indícios de autolesão.
"Deu versão fática inverídica e, ainda, passar-se por pessoa com problema psiquiátrico, dizendo-se que se autoagrediu, tudo com o propósito de desnaturar sua responsabilidade criminal", diz trecho da denúncia.
A matéria do portal ainda aponta que o MP ressalta que, dois dias depois das agressões, a vítima prestou uma versão "falaciosa" ao atribuir os machucados como sendo de "graves crises de ansiedade e ataques de pânico", o que diverge do relato de testemunhas que presenciaram a briga na festa.
Com isso, o promotor Oliveira requereu a manutenção da prisão preventiva do suspeito e, nesse caso, pediu que seja concedido o direito à cela especial, uma vez que ele possui ensino superior e pós-graduação.

ENTENDA O CASO

Lucas Ferraz foi preso suspeito de ter agredido a namorada em 17 de dezembro, em Tangará da Serra, durante uma festa de confraternização da empresa em que trabalhava (ele foi demitido após a polêmica envolvendo o suposto crime). No dia das agressões, a jovem chegou a denunciar o crime aos participantes da festa, que a socorreram. A moça chegou a dizer que aquela não foi a primeira vez que era agredida.
No dia seguinte, no entanto, a vítima retrocedeu em sua declaração e disse que os ferimentos foram provocados por ela mesma, em um surto de ansiedade. Mesmo com o depoimento da namorada, o jornalista foi indiciado pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões de sexo, bem como pelo crime de violência psicológica contra a mulher.
Segundo o portal FolhaMax, a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso aponta que Lucas Ferraz teria agredido a moça por entender que ela estaria flertando com um convidado na festa. O MP-MT aponta ainda que, já na casa dos dois, ele teria agredido a companheira novamente com socos no rosto e até pego uma faca, tentando golpeá-la na região do abdômen.
Em entrevista ao G1 antes de ser preso, o jornalista negou as agressões, disse que não tocou "em um fio de cabelo" da companheira e lamentou que as condições psiquiátricas dela viessem a público diante da repercussão do caso. O casal, nas redes sociais, fez diversas publicações reforçando as versões apresentadas e contestada pela polícia.

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