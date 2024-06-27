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Em Paris

Jojo Todynho sofre tentativa de assalto em Paris

Cantora revela como se livrou do 'pickpocket' em Paris: 'Eu não estou fazendo esteira à toa'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 09:40

Jojo Todynho
Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Jojo Todynho tomou um susto durante sua viagem a Paris. Ela sofreu uma tentativa de assalto nas ruas, dos famosos "pickpockets". "Que aventura. São caras de pau", exclamou, enquanto explicava a situação em seus stories do Instagram, na quarta-feira, 26.
"Gente, a Renata segurou a bolsa, eu quase peguei um 'pickpocket'. Eu já ia dar um [soco, chute]. Dei logo uma olhada [estilo] 'Brasil'. Renata segurou a bolsa, e eu já estava pronta", disse Jojo. Os "pickpockets", como são chamados os "batedores de carteira" na Europa, já chegaram a virar meme, mas desta vez na Itália.
A ida da cantora até Paris, junto de Renata, sua assessora, tem uma explicação: Jojo atendeu ao desfile da marca de grife Jean Paul Gaultier durante a Paris Couture & Haute Couture da Paris Fashion Week, semana direcionada aos desfiles de marcas de alta costura da cidade, que ocorre de 24 a 27 de junho.
Jojo brincou com a situação: "Agora que eu estou com mobilidade, eu estou correndo legal, não estou fazendo essa esteira à toa. Eu ia correr, gritando, 'pickpocket! Ladrão! Pega! Polícia'. Ia ser uma loucura".

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