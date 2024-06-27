Jojo Todynho sofre tentativa de assalto em Paris

Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Jojo Todynho tomou um susto durante sua viagem a Paris. Ela sofreu uma tentativa de assalto nas ruas, dos famosos "pickpockets". "Que aventura. São caras de pau", exclamou, enquanto explicava a situação em seus stories do Instagram, na quarta-feira, 26.

"Gente, a Renata segurou a bolsa, eu quase peguei um 'pickpocket'. Eu já ia dar um [soco, chute]. Dei logo uma olhada [estilo] 'Brasil'. Renata segurou a bolsa, e eu já estava pronta", disse Jojo. Os "pickpockets", como são chamados os "batedores de carteira" na Europa, já chegaram a virar meme, mas desta vez na Itália.

A ida da cantora até Paris, junto de Renata, sua assessora, tem uma explicação: Jojo atendeu ao desfile da marca de grife Jean Paul Gaultier durante a Paris Couture & Haute Couture da Paris Fashion Week, semana direcionada aos desfiles de marcas de alta costura da cidade, que ocorre de 24 a 27 de junho.