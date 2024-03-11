Jojo Todynho nega apologia a arma de fogo

Foto de Jojo Todynho gerou polêmica na web Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora negou que esteja fazendo apologia a arma de fogo. "Se eu tenho um objetivo, eu tenho que começar a me preparar. Existem cursos, e a gente vai começar a fazer. Se você pega um TAF [Teste de Aptidão Física], não está crua e abobalhada", disse ela nos stories do Instagram.

Ela ressaltou que estava fazendo um curso de armamento. "Seria se eu estivesse dançando com a arma na mão, igual vocês veem em baile de comunidade, que fui muito. Um curso é apologia? Vão combater a criminalidade com flores? Não tem nada a ver com política", continuou a cantora.