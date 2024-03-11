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Polêmica

Jojo Todynho nega apologia a arma de fogo

"Seria se eu estivesse dançando com a arma na mão, igual vocês veem em baile de comunidade, que fui muito. Um curso é apologia?", questionou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Março de 2024 às 15:54

Jojo Todynho cursa faculdade de Direito e quer ser delegada
Foto de Jojo Todynho gerou polêmica na web Crédito: Reprodução/Instagram
A apresentadora e cantora Jojo Todynho, 27, causou polêmica nas redes sociais ao postar uma foto segurando um fuzil.
A cantora negou que esteja fazendo apologia a arma de fogo. "Se eu tenho um objetivo, eu tenho que começar a me preparar. Existem cursos, e a gente vai começar a fazer. Se você pega um TAF [Teste de Aptidão Física], não está crua e abobalhada", disse ela nos stories do Instagram.
Ela ressaltou que estava fazendo um curso de armamento. "Seria se eu estivesse dançando com a arma na mão, igual vocês veem em baile de comunidade, que fui muito. Um curso é apologia? Vão combater a criminalidade com flores? Não tem nada a ver com política", continuou a cantora.
Jojo disse que as críticas são injustas, já que ela está estudando e se dedicando ao sonho de ser delegada. "As músicas que a gente escuta têm apologia a armamento, os clipes em que as pessoas usam arma... se for botar no artigo, todo mundo cai. Agora, a gente que está estudando, tentando se aperfeiçoar, não pode? Vocês estão querendo bater em quem está estudando para servir e proteger", finalizou.

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