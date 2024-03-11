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Estado de saúde

Cantor Chrigor, ex-Exaltasamba, passa mal e é internado às pressas

"Chrigor teve um mal-estar, mas graças a Deus está se recuperando e realizando exames por precaução", escreveu a equipe em postagem nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Março de 2024 às 15:24

Chrigor, ex-Exaltasamba, passa mal e é internado às pressas
Chrigor foi internado às pressas Crédito: Reprodução/Instagram/@chrigoroficial
O cantor Chrigor, de 49 anos, conhecido por ter sido por anos o vocal no grupo Exaltasamba, passou mal e foi internado às pressas em um hospital. A assessoria de imprensa emitiu um comunicado sobre o estado do cantor.
Em um post no Instagram, a assessoria do cantor falou sobre a internação do artista. "Chrigor teve um mal-estar, mas graças a Deus está se recuperando e realizando exames por precaução. Provavelmente, terá alta esta semana. Muito obrigado pelas mensagens de carinho", disse.
O cantor sofreu uma convulsão e recebeu diagnóstico de entupimento em uma das veias, de acordo com a assessoria do projeto Samba 90 Graus, em que Chrigor participa com Netinho de Paula e Marcio Art, para o Gshow.
Nos comentários, ex-companheiros e famosos mandaram mensagens ao cantor. "Melhoras, meu mano", disse Péricles. Thiaguinho colocou um emoji de mãos para o alto, como forma de comemoração que logo sairá do hospital. "Estou com você, irmão", afirmou Tatau. "Muita saúde, meu padrinho querido! Ótima e rápida recuperação para você", disse Gui Taliatti, vocalista do Katinguelê.

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