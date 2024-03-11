Cantor Chrigor, ex-Exaltasamba, passa mal e é internado às pressas

Chrigor foi internado às pressas Crédito: Reprodução/Instagram/@chrigoroficial

O cantor Chrigor, de 49 anos, conhecido por ter sido por anos o vocal no grupo Exaltasamba, passou mal e foi internado às pressas em um hospital. A assessoria de imprensa emitiu um comunicado sobre o estado do cantor.

Em um post no Instagram, a assessoria do cantor falou sobre a internação do artista. "Chrigor teve um mal-estar, mas graças a Deus está se recuperando e realizando exames por precaução. Provavelmente, terá alta esta semana. Muito obrigado pelas mensagens de carinho", disse.

O cantor sofreu uma convulsão e recebeu diagnóstico de entupimento em uma das veias, de acordo com a assessoria do projeto Samba 90 Graus, em que Chrigor participa com Netinho de Paula e Marcio Art, para o Gshow.