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Jojo recebe Michelle e faz videochamada com Jair Bolsonaro em aniversário

Influenciadora comemorou seus 28 anos na última terça-feira (11). Para comemorar, Jojo fez uma festa com o tema jardim encantado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 14:52

Jojo recebe Michelle e faz videochamada com Jair Bolsonaro em aniversário
Jojo recebe Michelle e faz videochamada com Jair Bolsonaro em aniversário Crédito: Reprodução/Instagram/@jojotodinho
Jojo Todynho, 28, recebeu Michelle Bolsonaro, 42, e fez vídeochamada com Jair Bolsonaro, 69, em sua festa de aniversário.
A influenciadora comemorou seus 28 anos na última terça-feira (11). Para comemorar, Jojo fez uma festa com o tema jardim encantado.
Entre os convidados, estavam Michelle Bolsonaro. A ex-primeira dama foi acompanhada de Augustin Fernandez, seu maquiador.
Jojo ganhou presente com uma carta escrita à mão por Michelle. "Jojo, este presente é uma forma de expressar nosso carinho e resgatar memórias afetivas. Neste novo ciclo que se inicia, desejamos que Deus realize os desejos do seu coração. Que você se mantenha firme, forte, determinada e fiel aos seus valores", escreveu a esposa de Jair Bolsonaro.
Todynho também recebeu felicitações do ex-presidente. Jair Bolsonaro fez um videochamada para parabenizar a cantora durante a festa.

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