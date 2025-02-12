Jojo recebe Michelle e faz videochamada com Jair Bolsonaro em aniversário Crédito: Reprodução/Instagram/@jojotodinho

Jojo Todynho, 28, recebeu Michelle Bolsonaro, 42, e fez vídeochamada com Jair Bolsonaro, 69, em sua festa de aniversário.

A influenciadora comemorou seus 28 anos na última terça-feira (11). Para comemorar, Jojo fez uma festa com o tema jardim encantado.

Entre os convidados, estavam Michelle Bolsonaro. A ex-primeira dama foi acompanhada de Augustin Fernandez, seu maquiador.

Jojo ganhou presente com uma carta escrita à mão por Michelle. "Jojo, este presente é uma forma de expressar nosso carinho e resgatar memórias afetivas. Neste novo ciclo que se inicia, desejamos que Deus realize os desejos do seu coração. Que você se mantenha firme, forte, determinada e fiel aos seus valores", escreveu a esposa de Jair Bolsonaro.