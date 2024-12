Jojo Todynho desiste da política após críticas: 'Virei bandida'

Jojo Todynho está no entro de nova polêmica. Crédito: Reprodução @Jojotodynho

Jojo Todynho decidiu não seguir mais a carreira política: a cantora revelou ao portal Leo Dias, durante entrevista publicada na segunda-feira, 18, que quer "paz" e que não será uma candidata em 2026, como havia prometido anteriormente. "Eu já não tenho muita paz, e não vale a pena eu tirar o pouco de paz que eu tenho para brigar por uma nação em que eu não vou ter valor", começou. A artista continuou: "Quando eu me posicionei, virei vagabunda, bandida. Parece que sou foragida da justiça. Porque eu disse que era uma mulher de direita".

Ela, que já afirmou diversas vezes ser uma "mulher preta de direita", havia expressado seu desejo de entrar para o campo da política em 2026. "[Eu] bato no peito para dizer que sou uma mulher preta de direita", disse, durante uma live no Instagram. .

Entretanto, depois de diversas polêmicas, como a "ameaça" de retirada de um de seus clipes pró-LGBT+ do ar, Jojo foi criticada nas redes sociais. Os comentários negativos e a perda de patrocínios foi alavancada após um evento no qual posou para fotos ao lado de nomes filiados ao PL (Partido Liberal) do Rio de Janeiro, como Alexandre Ramagem e Michelle Bolsonaro.