Jojo é alvo de novo processo por suposta agressão a colega de faculdade

Jojo Todynho, de 28 anos, é alvo de um novo processo por suposta agressão à estudante Gabriela Nascimento. A jovem pede R$ 100 mil de indenização por danos morais. A primeira ação foi arquivada após Gabriela desistir da ação.
Procurada pelo UOL, a defesa da estudante de direito afirmou que entrou com nova após análise detalhada da primeira. "Entendendo que a estratégia processual poderia ser melhor adequada para garantir maior efetividade e reparação pelos danos sofridos, optamos por ajuizar uma nova ação."
A reportagem também encontrou em contato com a assessoria de Jojo, mas não obteve retorno até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.
A cantora Jojo Todynho foi vista em uma discussão acalorada com Gabriela, em 2024, no campus da faculdade Estácio. Na ocasião, Jojo chegou a ser acusada de dar um tapa no rosto da colega.
À época, a famosa usou as redes sociais para negar a agressão. "Está lá o pessoal da supervisão, que estava presente, para comprovar esse acontecimento. Muito menos ameacei, porque não sou uma mulher e ameaça", disse.
Jojo explicou que o desentendimento teria começado quando percebeu que a colega estava falando dela em um grupo de trabalho da faculdade. "Não devo satisfação nem para ela nem para ninguém, se vou ou não vou [para a faculdade]. Elas viraram fiscais? Ela se armou para mim e aconteceu o que está no vídeo, mas não agredi ela em momento nenhum", completou.