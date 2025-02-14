Jojo é alvo de novo processo por suposta agressão a colega de faculdade

Jojo Todynho Crédito: Instagram/jojotodynho

Jojo Todynho, de 28 anos, é alvo de um novo processo por suposta agressão à estudante Gabriela Nascimento. A jovem pede R$ 100 mil de indenização por danos morais. A primeira ação foi arquivada após Gabriela desistir da ação.

Procurada pelo UOL, a defesa da estudante de direito afirmou que entrou com nova após análise detalhada da primeira. "Entendendo que a estratégia processual poderia ser melhor adequada para garantir maior efetividade e reparação pelos danos sofridos, optamos por ajuizar uma nova ação."

A reportagem também encontrou em contato com a assessoria de Jojo, mas não obteve retorno até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

A cantora Jojo Todynho foi vista em uma discussão acalorada com Gabriela, em 2024, no campus da faculdade Estácio. Na ocasião, Jojo chegou a ser acusada de dar um tapa no rosto da colega.

À época, a famosa usou as redes sociais para negar a agressão. "Está lá o pessoal da supervisão, que estava presente, para comprovar esse acontecimento. Muito menos ameacei, porque não sou uma mulher e ameaça", disse.