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John Krasinski é eleito o homem mais sexy do mundo em 2024

Ator foi o escolhido para ganhar o título que já foi dado a Patrick Dempsey, Michael B. Jordan e mais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 13:17

Ator John Krasinski
Ator John Krasinski Crédito: Caitlin Ochs / Reuters / Folhapress
O homem mais sexy do mundo entre todos os homens sexies do mundo em 2024 é John Krasinski. O americano de 45 anos foi o vencedor da competição anual promovida pela revista People.
A notícia, segundo ele, foi um choque. "Tive um apagão ao saber. E não pensei em nada além de que talvez eu estivesse sendo enganado", afirmou.
O ator é casado com a também atriz Emily Blunt, com quem tem duas filhas: Hazel, 10, e Violet, 8. Segundo ele, a esposa disse que colocaria um papel de parede da capa da revista na casa do casal, em Brooklyn, Nova York, caso ele fosse o vencedor.
Os dois atuaram juntos no filme de terror "Um Lugar Silencioso". Krasinski também é conhecido por interpretar Jim Harper em "The Office" e um agente da CIA na série "Jack Ryan".
"Acho que o título vai resultar em mais tarefas domésticas. Emily vai ficar tipo 'isso vai fazer você realmente merecer o título aqui em casa.'" O título de 2023 foi para o ator Patrick Dempsey.

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