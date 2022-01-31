  • Jimin, do BTS, é diagnosticado com apendicite aguda e testa positivo para Covid-19
Susto!

Jimin, do BTS, é diagnosticado com apendicite aguda e testa positivo para Covid-19

Informação foi divulgada pela agência do grupo Big Hit Music
Agência Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 13:45

O cantor Jimin, do BTS, é diagnosticado com apendicite aguda e levado ao hospital para uma cirurgia de emergência. De acordo com informações da agência que cuida dos eventos e produções do grupo Big Hit Music, o artista k-pop estava sentindo fortes dores abdominais.
Segundo a equipe médica, a cirurgia foi realizada nesta segunda-feira, 31, e o cantor se recupera bem. Além do procedimento, ao chegar ao hospital, Jimin fez teste de Covid-19 e o resultado foi positivo para coronavírus.
O cantor Jimin, do BTS, testa positivo para Covid-19 e passa por cirurgia de apendicite Crédito: Reprodução/ Instagram @bts.bighitofficial
A assessoria do artista disse que ele tem apenas sintomas leves da doença, como dor de garganta. A Big Hit Music garante que ele não teve contato com outros integrantes do BTS.

