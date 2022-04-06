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BBB 22

Jessilane vê avatar de Arthur na academia e aposta em Paredão falso

Arthur irá ficar confinado no quarto secreto por 36 horas. "É Paredão falso", gritou a professora para avisar o restante dos participantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 10:08

Jessilane fala sobre Arthur no BBB
Jessilane fala sobre Arthur no BBB Crédito: Reprodução/ Globoplay
Confinada na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo), a bióloga Jessilane percebeu um detalhe que confirmou a suspeita de que o último Paredão seria falso. Na noite desta terça-feira (5), Arthur foi escolhido pelo público para ficar por 36 horas no quarto secreto da casa.
Durante a madrugada desta quarta (6), a professora viu que o avatar de Arthur ainda estava na academia da casa, e em seguida gritou para avisar o restante dos participantes: "É Paredão falso". Isso aconteceu após o ator usar um de seus poderes e ouvir a conversa dos brothers.
O artista usou o card de manutenção externa, deixando todos presos na casa. Ao abrir as portas novamente, Jessi foi para o quintal para ver se a produção do programa tinha feito alguma alteração. "O [boneco do] Arthur ainda está na academia. É paredão falso", disse ela.
"Não tiraram nem o Arthur da academia", repetiu Eliezer. "Não tiraram o Arthur da academia", disse Linn da Quebrada para os demais brothers que estavam na casa. Apesar disso, os participantes não insistiram muito no assunto. Jessi até chegou a pensar: "Nunca teve um paredão falso a essa altura do campeonato".
Arthur foi o vencedor do Paredão falso da edição com 82,8% dos votos, ele está no Quarto Secreto e pode ver o que acontece com os outros brothers por uma televisão. O áudio das imagens, entretanto, só será acionado quando ele usar os cards disponíveis. Se ele usar todos os cards, poderá assistir a um flashback do momento da falsa eliminação.
Ele também terá direito a um poder de "Big Boss", que permite a ele tomar decisões sobre a casa -poderá escolher se corta a água da casa, se manda os participantes para a Xepa, se acorda os brothers a qualquer hora ou se tranca eles no jardim ou dentro da casa.
Na madrugada desta quarta (6), ele chegou a liberar um cooler e ativar a Manutenção Externa, além de cortar a água dos participantes do reality. Essas ações são destravadas por cards, que também ativam o áudio da televisão onde o brother assiste aos colegas. Arthur usou o card de cortar a água para ouvir a conversa entre Pedro Scooby, Douglas e Paulo André no Quarto do Líder.
Arthur não queria que os brothers percebessem que a água havia acabado, para que eles não desconfiassem que o Paredão foi falso. Mas Douglas notou o corte quando foi escovar os dentes. Scooby tentou tomar banho antes de dormir, não conseguiu e por isso pulou na piscina.

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