BBB 22: Arthur Aguiar vence Paredão falso com 82,8% dos votos

Com 82,8% dos votos, Arthur Aguiar venceu o Paredão falso do Big Brother Brasil 22 (Globo). Também na berlinda de mentira, Gustavo recebeu 10,54% dos votos; Lina, 6,26%; e Eliezer, 0,4%.
O cantor foi levado ao Quarto Secreto, que tem as paredes pretas, cadeira gamer e conta com televisões para ele assistir aos outros brothers.
Nesse novo confinamento, Aguiar terá direito a um poder especial -poderá escolher se corta a água da casa, se manda os participantes para a Xepa, se acorda os brothers a qualquer hora ou se tranca eles no jardim ou dentro da casa.