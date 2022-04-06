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No Brasil

Maroon 5 volta ao Brasil após dois anos e atrai 45 mil pessoas em SP

Banda ainda se apresenta nesta quarta (6) em Porto Alegre. A banda lançou em junho de 2021 o álbum "Jordi" e agora está em turnê para a divulgação do novo trabalho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 08:09

Maroon 5 se apresenta em São Paulo
Maroon 5 se apresenta em São Paulo Crédito: Código19/Folhapress
Um noite quente em São Paulo nesta terça (5) teve o Maroon 5 de volta ao Brasil, no palco do Allianz Parque (zona oeste de São Paulo).
Por volta das 21h20 o vocalista Adam Levine deu suas primeiras palavras ao público de 45 mil pessoas, segundo a organização. Noite de ingressos esgotados.
A banda lançou em junho de 2021 o álbum "Jordi" e agora está em turnê para a divulgação do novo trabalho.
Na apresentação de uma hora e quarenta minutos, novas canções como "Memories" e "Beautiful Mistakes" se mesclaram a hits como "Moves Like Jagger", "This Love", "She Will Be Loved", "Harder to Breath" e "Sugar".
Luzes no palco que, guardadas as proporções, lembram um show do Alok e o pique da banda chamam a atenção. Eles praticamente não fazem pausas e emendam uma música na outra.
O evento marcou o retorno do Maroon 5 ao país, onde esteve no início de março de 2020 para quatro shows. Foram alguns dos últimos grandes eventos oficiais antes das restrições por causa pandemia de Covid-19.
"Foram anos estranhos, estou feliz em estar aqui hoje com vocês", disse Adam Lavine.
Na capital paulista, a abertura ficou por conta do cantor Jão.
O grupo ainda vai a Porto Alegre nesta quarta (6), na área externa do Centro de Eventos Fiergs, para o segundo show nesta passagem.
Ainda há ingressos disponíveis no site da Eventim, com preços que variam de R$ 230 a R$ 780.
Na capital gaúcha, a abertura fica sob responsabilidade da banda Zaka.
O grupo retomou a agenda de shows ainda no ano passado e a vinda ao Brasil faz parte da turnê na América Latina.
Com a tour a banda agendou compromissos por locais como República Dominicana, Porto Rico, México, Argentina, Paraguai e Costa Rica.

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