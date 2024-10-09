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Jenna Fischer, a Pam de 'The Office', revela que está com câncer

Atriz diz que passou por 12 ciclos de quimioterapia e perdeu cabelo, mas agora se sente ótima: 'Façam sua mamografia anual'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Outubro de 2024 às 08:15

Jenna Fischer em 'The Office'
Jenna Fischer em 'The Office' Crédito: Reprodução
A atriz Jenna Fischer, a eterna secretária Pam de "The Office", revelou aos fãs via redes sociais que está com câncer de mama.
Fischer, que tem 50 anos, recebeu o diagnóstico no ano passado e já passou uma cirurgia, 12 ciclos de quimioterapia e três de radioterapia.
Na postagem, a atriz falou sobre o Outubro Rosa, campanha pela conscientização da doença. "Em outubro do ano passado, eu fiz uma postagem dizendo que estava indo fazer minha mamografia, com um trocadilho 'a la' Michael Scott. Aquele exame teve resultados inconclusivos e meus médicos pediram um ultrassom de mama. Encontraram algo no meu seio esquerdo. Tive que fazer uma biópsia. Em dezembro de 2023, recebi o diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial", escreveu a atriz.
Em janeiro, ela passou por uma lumpectomia, uma cirurgia para remoção do tumor, preservando a mama. "Por sorte, o tumor era muito pequeno, foi descoberto cedo e não se espalhou", disse ela. No entanto, devido à natureza agressiva do tipo de câncer, a atriz precisou de doze ciclos de quimioterapia e três de radioterapia.
Ela continua em tratamento, agora com outros medicamentos. "Estou feliz em dizer que me sinto ótima", completou.
Jenna também revelou que perdeu o cabelo na quimioterapia e usou perucas para preservar seu momento, já que é uma pessoa pública.
"Estou fazendo esse anúncio por duas razões: a primeira, porque estou pronta para me livrar das perucas. E a segunda, para implorar a vocês que façam a mamografia anual. Se eu esperasse mais seis meses, poderia ter sido muito pior", falou.
Ainda na publicação, ela agradeceu o apoio de toda a comunidade: família, amigos, professores dos filhos, sua melhor amiga Angela Kinsey, a Angela de "The Office".
Jenna Fischer é casada com o diretor Lee Kirk, com quem tem dois filhos, de 10 e 13 anos.

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