Jean Wyllys e Marlene Mattos vão trabalhar juntos em podcast

Marlene Mattos e Jean Wyllys vão trabalhar juntos em podcast Crédito: Reprodução/Instagram/@marlenemattosoficial/@jeanwyllys_real

Conhecida por ter trabalhado por quase 20 anos com Xuxa, Marlene Mattos anunciou nesta quarta-feira, 18, que vai estrear um podcast ao lado do ex-deputado Jean Wyllys. A união dos dois foi anunciada em uma publicação na conta do Instagram de Marlene.

"Parceria atualizada com sucesso: reencontrado e contratado para o próximo podcast", escreveu a diretora. Marlene, no entanto, não deu muitas informações sobre como deve funcionar o programa que os dois vão fazer. O podcast também não tem data para estrear.

A parceria causou repercussão nas próprias redes da diretora. Marlene defendeu o ex-deputado e a união dos dois no novo trabalho. "Tenho mil razões para gostar do Jean Wyllys. Ele é inteligente, dedicado, trabalhador, amigo dos seus amigos: Jean não é falso! Eu gosto dele e isso nos basta! Eu nunca quis ou ambicionei ser diferente, eu sou apenas Marlene, ao meu modo, com minhas escolhas e minhas camisas brancas Há quem acredite que só tenho uma (kkkk) paciência!", escreveu na publicação que mostrava uma foto da personagem Mônica, de Mauricio de Sousa, abrindo um guarda-roupas cheio de vestidos vermelhos iguais.

"Eu não domino a mente das pessoas, mas uma coisa quero lhes dizer: eu sou dona da minha vida, das minhas percepções e nunca permiti que me dissessem o que fazer, e assim pretendo seguir! A todas essas pessoas que estão falando barbaridades sobre o Jean, posso afirmar que ele não lhes fez nenhum mal, portanto, se alguém não se identifica comigo, não tem mesmo o que fazer aqui! Tenham cuidados redobrados com julgamentos baseados em ouvi falar, achismos Por mais opiniões sinceras, e menos piolhos! Julgar sem conhecer é um ato de covardia, por isso lhes peço: pulem fora do meu barco!", finalizou, pedindo que pessoas que se colocaram contra a parceria a deixassem de seguir.