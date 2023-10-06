Jason Derulo é acusado de assédio sexual por artista; cantor nega

Jason Derulo é acusado de assédio sexual Crédito: Agif/Folhapress

O cantor Jason Derulo está sendo acusado por assédio sexual, intimidação e quebra de contrato pela artista Emaza Gibson, também conhecida como Emaza Dilan. De acordo com a revista norte-americana Variety, o astro pop, processado nesta quinta-feira (5), teria feito diversos convites de encontros e jantares para Gibson, que havia sido recém contratada na época pela gravadora de Derulo.

"Fiquei com ansiedade e estou traumatizada. Tive de lidar com situações de trabalho desumanas. Estou em um ponto na minha vida em que voltei ao zero e não tenho mais nada", contou Emaza à NBC News.

A artista, que está movendo uma ação no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, ainda alega que tudo começou em agosto de 2021. Segundo o documento, Emaza afirma que após assinar um contrato com a Future History, nome da empresa de Derulo, o cantor teria oferecido vários jantares e saídas para beber. A artista relata que recusou os convites e teve seu contrato encerrado em setembro de 2022.

"Enquanto gravavam música, Derulo informou à requerente que, se ela quisesse ser bem-sucedida na indústria musical, deveria participar de 'pele de carneiro e escamas de peixe', que é uma referência haitiana a rituais sexuais, sacrifícios de carneiros, sangue de carneiro e cheirar cocaína", diz o texto do processo.

DERULO NEGA