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Polêmica

Jason Derulo é acusado de assédio sexual por artista; cantor nega

De acordo com a revista Variety, o astro pop teria feito diversos convites de encontros e jantares para a cantora Emaza Dilan. Derulo fez uma postagem nas redes sociais negando as acusações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 12:21

Jason Derulo é acusado de assédio sexual
Jason Derulo é acusado de assédio sexual Crédito: Agif/Folhapress
O cantor Jason Derulo está sendo acusado por assédio sexual, intimidação e quebra de contrato pela artista Emaza Gibson, também conhecida como Emaza Dilan. De acordo com a revista norte-americana Variety, o astro pop, processado nesta quinta-feira (5), teria feito diversos convites de encontros e jantares para Gibson, que havia sido recém contratada na época pela gravadora de Derulo.
"Fiquei com ansiedade e estou traumatizada. Tive de lidar com situações de trabalho desumanas. Estou em um ponto na minha vida em que voltei ao zero e não tenho mais nada", contou Emaza à NBC News.
A artista, que está movendo uma ação no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, ainda alega que tudo começou em agosto de 2021. Segundo o documento, Emaza afirma que após assinar um contrato com a Future History, nome da empresa de Derulo, o cantor teria oferecido vários jantares e saídas para beber. A artista relata que recusou os convites e teve seu contrato encerrado em setembro de 2022.
"Enquanto gravavam música, Derulo informou à requerente que, se ela quisesse ser bem-sucedida na indústria musical, deveria participar de 'pele de carneiro e escamas de peixe', que é uma referência haitiana a rituais sexuais, sacrifícios de carneiros, sangue de carneiro e cheirar cocaína", diz o texto do processo.

DERULO NEGA

Em meio à polêmica, o cantor fez uma postagem no Instagram, nesta sexta-feira (6), negando as acusações. “Eu normalmente não comentaria, mas essas afirmações são completamente falsas e prejudiciais. Sou contra todas as formas de assédio e continuo a apoiar qualquer pessoa que siga os seus sonhos. Sempre me esforcei para viver minha vida de uma forma positivamente impactante, e é por isso que estou aqui diante de vocês profundamente ofendido por essas afirmações difamatórias. Deus abençoe”, afirmou o cantor.

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