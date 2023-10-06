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Celebridades

Após Manoel Gomes negar noivado, Maria do Jalapão posta vídeo chorando

Em vídeo divulgado em seu Instagram, mulher disse estar abalada e que foi feita de 'palhaça'
Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 12:04

Manoel Gomes e Maria em foto divulgada por ela no Instagram
Manoel Gomes e Maria em foto divulgada por ela no Instagram Crédito: Instagram @mariadojalapao_to
Nesta quarta-feira (4), o cantor e compositor Manoel Gomes foi um dos protagonistas de uma controvérsia envolvendo sua vida amorosa. Gomes, famoso pela música Caneta Azul, postou um vídeo em seu perfil do Instagram negando os rumores de que estaria noivo da dentista Maria Reis. A publicação dela veio após a repercussão do vídeo de Manoel, no qual ele afirma que Maria estaria com ele por interesse.
O cantor admitiu que os dois realmente se conheceram e começaram um relacionamento, mas que Maria começou a fazer perguntas sobre suas finanças e seus bens.
"Estão rolando umas notícias falando que eu estava noivo da Maria. Negativo. Eu não estava noivo dela e nem estou. Ela passou quatro dias na minha casa para a gente se conhecer, pela primeira vez. Ela chegou com muita pergunta, me perguntando o que eu tinha de bens, quem mexia nas minhas redes sociais, nas minhas contas bancárias. Eu disse que era eu. No quarto dia depois que ela chegou, ela queria saber de tudo da minha vida, do que eu tinha. Ela pediu para eu comprar uma aliança de namoro, eu comprei uma pra mim e uma pra ela. Mas não era de noivado", disse ele.
A mulher, conhecida como Maria do Jalapão, havia postado uma foto com Manoel na última terça (3), chamando o cantor de “um grande homem” e “Um ser humano diferenciado”. No dia seguinte ela se defendeu através de um vídeo na rede social, em que diz ter sido feita de ‘palhaça’. Chorando, ela também diz estar mentalmente abalada com a situação.
"Não tenho condições de falar agora. Um cara que me jogou na mídia como noiva, que ligou para minha mãe, para as minhas amigas, está me fazendo passar de palhaça, de interesseira, de farsa, de marketing. Não tenho condições de falar agora, preciso tomar remédio. Estou sozinha, moro sozinha em Palmas, não tenho estrutura psicológica para falar com vocês agora", afirma.
*Gabriel Mazim é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Erik Oakes.

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