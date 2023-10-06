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Perfil no Instagram de Marília Mendonça é desativado após conclusão do inquérito do acidente

Conta da cantora com mais de 40 milhões de seguidores seguia ativa dois anos após sua morte
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 09:35

A cantora Marília Mendonça em junho de 2021
A cantora Marília Mendonça em junho de 2021 Crédito: Reprodução/Instagram/@mariliamendoncacantora
O perfil de Marília Mendonça no Instagram foi desativado nesta quinta-feira, 5. A conta aparece como indisponível na rede social um dia após a conclusão do inquérito do acidente que tirou a vida da cantora, em 2021.
Segundo a assessoria de imprensa da artista, a desativação aconteceu devido a "um processo automático de verificação da plataforma, mas a equipe responsável pelo Instagram já entrou em contato com a META [empresa responsável]".
Em comunicado, a equipe da cantora alegou que já está resolvendo o incidente, mas não deu prazo para o retorno do perfil. Marília morreu após um acidente de avião que, segundo divulgou a polícia nesta quarta-feira, 4, foi causado por um erro dos pilotos.
De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, houve negligência e imprudência dos pilotos da aeronave, Geraldo Martins e Tarcísio Viana, que estão entre os mortos.

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