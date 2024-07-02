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Jamie Foxx relembra 'doença misteriosa' e diz que teve perda de memória após dor de cabeça forte

Ator passou três meses internado e diz não lembrar nada dos primeiros 20 dias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 09:31

ator Jamie Foxx
ator Jamie Foxx Crédito: AFP
Jamie Foxx, 56, falou sobre o susto que passou em abril de 2023. O ator, que ficou três meses internado, até hoje não recebeu um diagnóstico conclusivo.
Um vídeo do ator falando sobre a doença foi compartilhado nesta segunda-feira (1º) no X pelo canal "The Art of Dialogue".
"Senti uma dor de cabeça muito forte e tomei um advil", conta. Em seguida, ele estrala os dedos: "Fiquei inconsciente por 20 dias. Não lembro de nada", disse.
Me disseram que minha irmã e minha filha me levaram ao médico. Me deram uma injeção de cortisona. Os médicos disseram que tinha alguma coisa acontecendo aqui em cima", disse, apontando para a cabeça.
O astro de Hollywood já falou em outras ocasiões que sua irmã, Deidra, foi quem salvou sua vida. Ele a agradeceu em uma postagem recente no Instagram: "Sem você, eu não estaria aqui", disse.

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