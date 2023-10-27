Jada e Will Smith convidaram Jennifer Lopez para sexo a três, diz segurança Crédito: Shutterstock

Depois que Jada Pinkett revelou que está separada de Will Smith desde 2016, mais fatos a respeito do relacionamento de ambos surgem. O mais recente burburinho em torno do casal diz respeito a uma investida que ambos teriam feito para Jennifer Lopez aceitar um sexo a três.

Foi isso o que disse o segurança Gene Deal, ex-funcionário pessoal do rapper Diddy, que entre 1999 e 2001 era o namorado de J-Lo. De acordo com ele, o fato teria acontecido numa festa de aniversário do ator Ben Aflleck, coincidentemente o atual marido da cantora.

Após fazer um sinal para o segurança, ele foi até Diddy. "Eu acho que o Will e a Jada estão tentando roubar a Jennifer", disse o segurança sobre a conversa com o chefe. "Ele achava que a Jada e o Will estavam indo com tudo para cima da Jennifer, investindo para cima dela", emendou.

CONFUSÃO

Segundo Deal, o então namorado de Lopez "queria dar um soco em Smith". Até então, nem Jada nem Will se manifestaram sobre a suposta tentativa de sexo com Lopez.

Jada Pinkett Smith contou em sua nova autobiografia, Worthy, que construiu "quarto do sexo" para ela e Smith, quando os dois ainda eram casados e os filhos, Jaden e Willow Smith, eram pequenos. O livro foi lançado no último dia 17 e o portal Page Six destacou o trecho.

A estrela de "Girls Trip" escreveu que os filhos dormiam com ela quando crianças e "continuaram a fazê-lo todas as noites por alguns anos". Mas, uma vez que Jaden completou cerca de 6 anos, Jada percebeu que Will estava cansado da arrumação e teve uma ideia.