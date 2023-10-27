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Jada e Will Smith convidaram Jennifer Lopez para sexo a três, diz segurança

Fato teria ocorrido em festa de aniversário de Ben Affleck, hoje marido de J-Lo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 10:10

Jada e Will Smith convidaram Jennifer Lopez para sexo a três, diz segurança
Jada e Will Smith convidaram Jennifer Lopez para sexo a três, diz segurança Crédito: Shutterstock
Depois que Jada Pinkett revelou que está separada de Will Smith desde 2016, mais fatos a respeito do relacionamento de ambos surgem. O mais recente burburinho em torno do casal diz respeito a uma investida que ambos teriam feito para Jennifer Lopez aceitar um sexo a três.
Foi isso o que disse o segurança Gene Deal, ex-funcionário pessoal do rapper Diddy, que entre 1999 e 2001 era o namorado de J-Lo. De acordo com ele, o fato teria acontecido numa festa de aniversário do ator Ben Aflleck, coincidentemente o atual marido da cantora.
Após fazer um sinal para o segurança, ele foi até Diddy. "Eu acho que o Will e a Jada estão tentando roubar a Jennifer", disse o segurança sobre a conversa com o chefe. "Ele achava que a Jada e o Will estavam indo com tudo para cima da Jennifer, investindo para cima dela", emendou.

CONFUSÃO

Segundo Deal, o então namorado de Lopez "queria dar um soco em Smith". Até então, nem Jada nem Will se manifestaram sobre a suposta tentativa de sexo com Lopez.
Jada Pinkett Smith contou em sua nova autobiografia, Worthy, que construiu "quarto do sexo" para ela e Smith, quando os dois ainda eram casados e os filhos, Jaden e Willow Smith, eram pequenos. O livro foi lançado no último dia 17 e o portal Page Six destacou o trecho.
A estrela de "Girls Trip" escreveu que os filhos dormiam com ela quando crianças e "continuaram a fazê-lo todas as noites por alguns anos". Mas, uma vez que Jaden completou cerca de 6 anos, Jada percebeu que Will estava cansado da arrumação e teve uma ideia.
"Para nos dar nosso próprio espaço, eu até construí um ninho de amor separado e bonito para nós dois adultos em nosso quarto, completo com um teto abobadado cheio de estrelas cintilantes", ela escreveu.

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