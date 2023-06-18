Integrante do Pixote revela que queimou o pé durante corrida em Camburi

Tiola, Dodô e Thiaguinho formam o grupo Pixote Crédito: Divulgação

O grupo Pixote inicia a divulgação do seu novo DVD "#Trintou", em comemoração aos 30 anos de carreira. HZ realizou uma entrevista exclusiva com a banda (que será divulgada na íntegra nos próximos dias) e descobriu curiosidades na relação de Dodô, Thiaguinho e Tiola com o Espírito Santo.

Durante a conversa, os pagodeiros aproveitaram para relembrar as apresentações em terras capixabas. Uma delas, inclusive, bem particular para Tiola. Em uma das vindas, o músico decidiu correr na praia de Camburi, em Vitória, antes do show e acabou concluindo que não era uma boa ideia.

Toda vez que a gente está na cidade, a gente gosta de passear, conhecer. Teve uma vez que eu fui dar um rolê e resolvi vou dar uma corrida na praia, correr na areia descalço. Isso não foi legal (risos) porque à noite tinha que fazer show e o pé estava queimado. Eu não esqueço desse dia, toda vez eu vou preparado agora (risos)

Brincadeiras à parte, os pagodeiros nutrem boa relação e pensam no Espírito Santo de maneira especial. Foi na Área Verde do Clube Álvares Cabral, em Bento Ferreira, que foi realizada a primeira edição do "Me Leva Festival", em abril de 2022. "É um festival do nosso escritório, onde sempre estão os artistas do nosso escritório, que, no caso, são Pixote, Belo e Turma do Pagode. Sempre tem um ou dois convidados juntos. O "Me Leva" começou aí no Espírito Santo", explicou Thiaguinho.

DVD TRINTOU

"#Trintou" chega com 27 sucessos, como "Brilho de Cristal", "Saudade Arregaça", "Nem de Graça" e "Insegurança", celebrando uma carreira consolidada. Em turnê pelo Brasil, o grupo Pixote já tem alguns shows marcados na agenda para comemorar os trinta anos de carreira. O Espírito Santo, por sua vez, ainda não está com a apresentação programada.