Serviço

Influencer cobra R$ 1,6 mil para ajudar homens solteiros com encontros

Marina Smith passou a oferecer consultoria de estilo para homens solteiros e cobra cerca de R$ 1,6 mil por hora

Publicado em 17 de março de 2026 às 15:07

Martina Smith já foi capa da revista Glamour Bulgária Crédito: Instagram @martinasmithoficial

Marina Smith passou a oferecer consultoria de estilo para homens solteiros e cobra cerca de R$ 1,6 mil por hora. O serviço inclui ajuda para encontros, escolha de roupas e até criação de perfis em apps.

A ideia partiu da influenciadora após receber pedidos de seguidores que buscavam orientação sobre como se vestir melhor em situações sociais, especialmente em primeiros encontros. O que começou como um pedido pontual acabou se transformando em um serviço estruturado. "Começou por acaso. Um seguidor pediu ajuda para escolher o look para um encontro e depois começaram a aparecer várias mensagens com o mesmo tipo de pedido", disse.

Com a demanda crescente, ela passou a oferecer uma consultoria completa, que envolve não só roupas, mas também sugestões de perfumes e até dicas de locais para encontros. "A maior parte das consultas é para primeiro encontro. Eles querem saber que roupa usar, qual perfume escolher e até qual restaurante pode causar uma boa impressão", explicou.

O trabalho também se estende ao universo dos aplicativos de relacionamento. Marina auxilia clientes a selecionar fotos e melhorar a apresentação nos perfis. "Muita gente não percebe o quanto uma foto influencia. Eu ajudo a escolher imagens melhores ou até a produzir fotos novas para o perfil", diz.

Alguns pedidos fogem do comum. Em uma situação, um cliente buscou orientação para um momento delicado da vida pessoal. "Já teve cliente que me procurou para decidir o que vestir no dia em que iria assinar o divórcio. Ele queria algo elegante, mas que não fosse exagerado", contou.

Para a influenciadora, a procura revela inseguranças comuns entre homens quando o assunto é imagem pessoal. "Tem gente que simplesmente não sabe o que vestir ou como se apresentar. Então procuram alguém que ajude a organizar isso".

Segundo ela, a maior parte dos atendimentos é voltada para ocasiões específicas, como encontros ou eventos importantes. "Muitas vezes é apenas aquela ajuda antes de um encontro que a pessoa considera importante. Às vezes pequenos detalhes fazem diferença".

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