Paredão

Paredão BBB 26: Breno, Leandro Boneco ou Ana Paula? Vote na enquete de HZ

Mais um paredão movimenta o reality e promete mexer com o jogo e com o público; vote na enquete

Publicado em 17 de março de 2026 às 10:48

Ana Paula, Breno e Leandro Boneco estão no paredão Crédito: Reprodução/Globo

Mais um paredão movimenta o reality e promete mexer com o jogo e com o público. Desta vez, a disputa pela permanência na casa está entre Breno, Leandro (Boneco) e Ana Paula, três participantes que vêm chamando atenção por estratégias, alianças e momentos marcantes ao longo da semana.

A formação do paredão agitou os ânimos dentro da casa e dividiu opiniões fora dela. De um lado, Breno tenta se manter firme no jogo; do outro, Boneco entra na berlinda em meio a polêmicas; já Ana Paula encara a votação com uma trajetória que também desperta reações do público.

E você, já decidiu quem deve deixar o programa? Participe da enquete de HZ e vote em quem você quer ver fora da disputa.

Vale lembrar que a enquete não possui relação com votação oficial do reality show. As votações costumam movimentar as redes sociais e gerar debates entre os torcedores dos participantes.

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