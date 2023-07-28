Idris Elba relata ameaça com arma de fogo ao defender mulher do namorado

O ator Idris Elba assistindo a uma partida de tênis durante o Torneio de Wimbledon Crédito: Reuters/Folhapress

Idris Elba revelou que quase perdeu a vida ao tentar ajudar uma mulher que estava sendo ameaçada pelo namorado, em frente a uma casa noturna nos Estados Unidos. Em entrevista ao Daily Mail, o ator britânico de 50 anos contou que, ao tentar intervir, teve uma arma apontada em sua direção pelo homem.

"Quase perdi a p... da minha vida, depois de tentar impedir um homem de ameaçar sua namorada do lado de fora de uma casa noturna. Um cara estava atacando a moça, gritando na cara dela: 'Vou te matar', e assim por diante. Eu viro e digo: 'Olha como ela é linda. Por que você falaria com essa linda princesa assim?'", relembrou.

"Então, ele sacou uma arma, enfiou bem na minha cara e disse: 'Você está falando da minha garota?'. Ele pensou que eu estava tentando bater nela. Eu me lembro de pensar na hora: 'Não brinque com negociações assim... Consequências, cara'", continuou.