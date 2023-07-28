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  • Khloé Kardashian explica retorno de Tristan Thompson para viver em sua casa mesmo após traições
Temporariamente

Khloé Kardashian explica retorno de Tristan Thompson para viver em sua casa mesmo após traições

Os dois são pais de duas crianças
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 09:26

A influencer Khloé Kardashian
A influencer Khloé Kardashian Crédito: Instagram/@khloekardashian
A socialite Khloé Kardashian recentemente se manifestou sobre o inesperado retorno de seu ex-namorado, o jogador de basquete Tristan Thompson, à sua residência. A celebridade de 39 anos surpreendeu seus fãs ao abrir as portas de sua mansão para o astro da NBA, mesmo após ele ter sido flagrado em diversas ocasiões envolvido em traições. O casal havia rompido anteriormente, especialmente após Tristan ter traído Khloé em momentos delicados, como às vésperas dos nascimentos de seus filhos.
Em um dos mais recentes episódios do reality show "The Kardashians", protagonizado pelas irmãs do clã Kardashian-Jenner, Khloé compartilhou suas reflexões sobre o retorno de Thompson à sua casa. A decisão da socialite foi motivada pela morte repentina da mãe do jogador, Andrea Thompson, que faleceu aos 53 anos de idade.
Segundo Khloé, o ex-namorado entrou em contato com ela após receber a notícia da morte de sua mãe e estava profundamente abalado, expressando sua dor e tristeza. A socialite relembrou que tinha um relacionamento próximo com Andrea e que ambos conversavam diariamente. A perda foi especialmente dolorosa, pois Andrea deixou quatro filhos, incluindo Amari, de 16 anos, que tem severas incapacidades.
"A casa de Tristan está passando por reformas, e durante esse período, ele ficou aqui na Califórnia. Ainda há um buraco no teto de sua casa, o que é um problema. Então, enquanto as obras estão em andamento, Tristan e Amari estão ficando aqui em minha casa", explicou Khloé sobre a decisão de acolher os dois em sua residência.
Khloé Kardashian e Tristan Thompson são pais de duas crianças, True, de 5 anos, e um bebê de 11 meses. O casal começou seu relacionamento em 2016, mas passou por idas e vindas, culminando no término definitivo em 2021, pouco antes do nascimento de seu segundo filho.

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