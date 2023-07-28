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Dedé Santana revela valor milionário do patrimônio de Renato Aragão

Humorista participou do podcast de Celso Portiolli e fez revelação sobre fortuna do colega de ‘Os Trapalhões’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 09:06

Os humoristas Renato Aragão (Didi) e Dedé Santana na pré-estreia do filme
Os humoristas Renato Aragão (Didi) e Dedé Santana na pré-estreia do filme "Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood", no Kinoplex Itaim na zona sul de São Paulo, em 2017 Crédito: Greg Salibian/Folhapress
O ex-Trapalhão Dedé Santana revelou o valor do patrimônio de Renato Aragão, durante participação no podcast PodC, comandado por Celso Portiolli, apresentador do SBT. O humorista disse que o valor da fortuna do eterno Didi Mocó chega a R$ 180 milhões.
"Ele é milionário Vi outro dia e ele está com R$ 180 milhões no banco. Fora o que ele tem (de outros bens, como imóveis). Ele soube aproveitar bem aquela época", destacou Dedé, ao comparar a forma como ele administrava o dinheiro que recebia com a de Renato, durante a época em que fazia parte do quarteto do humorístico Os Trapalhões.
"Eu tratava do meu lado e ele tratava do dele. O que eu estava ganhando, para mim, estava bom, mas o Renato, não. Ele tinha um irmão, o Paulo Aragão, que sabia administrar muito bem o dinheiro, então, ele sempre soube lidar com isso", completou.
Dedé ainda foi questionado se possuía algum arrependimento em questões financeiras, como não ter administrado tão bem o dinheiro que no auge da carreira. "Só me arrependo de não ter lido mais, porque eu poderia ler muito mais. Eu aprendi a ler muito depois que eu tive a minha filha", respondeu.

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