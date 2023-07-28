Dedé Santana revela valor milionário do patrimônio de Renato Aragão

Os humoristas Renato Aragão (Didi) e Dedé Santana na pré-estreia do filme "Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood", no Kinoplex Itaim na zona sul de São Paulo, em 2017 Crédito: Greg Salibian/Folhapress

O ex-Trapalhão Dedé Santana revelou o valor do patrimônio de Renato Aragão, durante participação no podcast PodC, comandado por Celso Portiolli, apresentador do SBT. O humorista disse que o valor da fortuna do eterno Didi Mocó chega a R$ 180 milhões.

"Ele é milionário Vi outro dia e ele está com R$ 180 milhões no banco. Fora o que ele tem (de outros bens, como imóveis). Ele soube aproveitar bem aquela época", destacou Dedé, ao comparar a forma como ele administrava o dinheiro que recebia com a de Renato, durante a época em que fazia parte do quarteto do humorístico Os Trapalhões.

"Eu tratava do meu lado e ele tratava do dele. O que eu estava ganhando, para mim, estava bom, mas o Renato, não. Ele tinha um irmão, o Paulo Aragão, que sabia administrar muito bem o dinheiro, então, ele sempre soube lidar com isso", completou.